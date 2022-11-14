Зменшення ракетних обстрілів свідчить про дефіцит у РФ "Калібрів" та "Іскандерів"

РФ не може собі дозволити постійно завдавати масованих ракетних ударів по території України через дефіцит крилатих ракет "Калібр", "Іскандер", Х-555 та Х-101.

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Про це під час брифінгу у медіацентрі Україна-Укрінформ повідомив офіційний представник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Застосування авіаційних ракет відбувається практично щодня - це і Х-59, і Х-31, противник застосовує саме по військах, по тих регіонах, де ведуться бойові дії. Щодо обстрілів критичної інфраструктури, зараз не бачимо за цей тиждень і застосування "шахедів", і ракет крилатих", - повідомив Ігнат.

За його словами, противник не може собі дозволити завдавати масованих ракетних ударів постійно, оскільки РФ зазнає певного дефіциту цього озброєння.

Це стосується і "Іскандерів", і ракет Х-555, Х-101, а також "Калібрів". Особливо "Калібри" в жовтні застосували не так багато, буквально до 15 "Калібрів" було застосовано протягом жовтня, тому очевидно, що у них дефіцит цих ракет", - повідомив Ігнат.

Він додав, що росіяни не можуть швидко виготовити ракети та поставити на носії.

Водночас він нагадав, що постійно відбуваються обстріли прифронтових міст реактивною артилерією, а також зенітними комплексами С-300, які ворог має надлишок.

Нагадаємо, що окупанти обстріляли з РСЗВ Миколаївську область.