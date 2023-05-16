ЗМІ порахували, скільки Росія витратила коштів на нічну атаку по Україні

Нічна атака Росії по Україні, яка відбулася 16 травня, країні-агресору коштувала щонайменше 119 млн дол. Такі підрахунки зробили журналісти “Економічна правда” за даними командування Повітряних сил ЗСУ.

Журналісти нагадали, що одна аеробалістична ракета “Калібр” коштує 6,5 млн дол, тобто за 9 таких випущених ракет потрібно заплатити 58,5 млн дол.

Загалом, Росія вночі 16 травня випустила по Україні:

6 ракет аеробалістиних ракет "Кинджал";

9 крилатих ракет "Калібр";

3 балістичні/зенітні ракети (тип уточнюється);

6 ударних БПЛА Shahed-136/131;

3 БПЛА "Орлан", SuperCam.

Ціна гіперзвукової ракети Х-47 "Кинджал" стартує від 10 млн дол, загальна вартість 6 пусків - 60 млн дол.

Іранські ударні безпілотники Shahed-136/131 коштують від 20 тис дол до 50 тис дол за одиницю. Тому 6 таких БпЛА окупантам обійшлися в 280 тис дол.

Як раніше рахували в Генштабі, безпілотник "Орлан-10" коштує 100 тис дол. Таку ж ціну при розрахунках заклали за безпілотник SuperCam.

Нагадаємо, вночі 16 травня окупанти атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування. Усі вони знищені силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗСУ.

З шести літаків МіГ-31К було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 9 крилатих ракет "Калібр" – з кораблів у Чорному морі та три ракети наземного базування (С-400, "Іскандер-М").

Крім того, у ніч на 16 травня противник атакував ударними дронами типу "Shahed-136/131", а також проводив повітряну розвідку трьома безпілотниками оперативно-тактичного рівня – "Орлан-10", "SuperCum". Усі вони були знищені.