Жодне посольство не повідомляло про наміри залишити Україну - МЗС

Жодне іноземне посольство в Україні не повідомляло про наміри залишити країну через безпекову ситуацію.

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Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

"Ми постійно підтримуємо зв'язок із іноземними посольствами, які повернулися до України після 24 лютого. Наразі жодна установа — США, Великої Британії, Канади, ЄС та багато інших — не повідомляла про наміри виїхати за межі української території. Всі на місці", - йдеться в повідомленні.

Він зазначив, що зараз є багато неправдивих вкидів про функціонування іноземних дипломатичних представництв в Україні. Здебільшого їх роблять російські джерела для того, щоб посіяти паніку.

"Безпекова ситуація постійно змінюється, а обов’язком кожної держави є турбота про своїх громадян за кордоном. Із інтенсифікацією Росією ракетних обстрілів та атак дронами-камікадзе по цивільній інфраструктурі, деякі країни поновили рекомендації для свої громадян виїхати за межі України. Аналогічно робить і Україна, коли йдеться про загрозу для українців за кордоном", - повідомив речник МЗС.

Він нагадав, що тиждень тому Росія поцілила по двох дипломатичних установах в Києві, завдавши руйнувань їхнім будівлям.

"Закликаємо іноземних дипломатів, так само як і українців, не нехтувати сигналами тривоги та ховатися в укриттях, коли з’являється небезпека. Українська сторона продовжуватиме докладати максимальних зусиль задля захисту дипломатичних установ відповідно до своїх зобов’язань в рамках міжнародного права", - додав Ніколенко.

Нагадаємо, російська армія почала активно застосовувати іранські безпілотники Shahed-136. Втім, як зазначають в Інституті вивчення війни (ISW), це навряд чи суттєво вплине на перебіг війни в Україні.

Але завдяки цим дронам-камікадзе країна-агресор продовжує терор мирного населення України.

При цьому, у Ірані офіційно заперечили постачання Росії дронів-камікадзе.

Так, 17 жовтня Київ атакували ворожі дрони-камікадзе. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи в місті. Також окупанти вдарили по критичній інфраструктурі в Сумській і Дніпропетровській областях.

18 жовтня російські війська обстріляли Київ, Житомир, Дніпро, Харків, Миколаїв та Кривий Ріг.