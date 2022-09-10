ЗСУ можуть взяти в котел армію РФ біля Ізюма, – ISW

Збройні сили України продовжують наступ на Харківському напрямку на Куп'янськ та в бік Ізюма та можуть створити котел російським окупантам навколо Ізюма.

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Про це йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Українські сили можуть знищити російські позиції навколо Ізюма, якщо вони розірвуть російські наземні лінії зв'язку на північ і південь від Ізюма. Українські війська 9 вересня продовжили наступ на Куп'янськ та в бік Ізюма та вживають заходів щодо ізоляції російського Ізюмського угруповання сил", - зазначають аналітики.

Вони зауважують, що якщо ЗСУ вдасться розірвати ці наземні лінії зв'язку ворога, то вони матимуть можливість створити котел навколо Ізюма та зруйнувати значну частину російських позицій на північному сході України.

В ISW підкреслюють, що успішний український контрнаступ руйнує спроби РФ зробити Ізюм зоною економії сили.

У той же час армія країни-агресора РФ перекидає ресурси на лінію Харків-Ізюм, намагаючись зупинити український контрнаступ, а у Кремлі відмовляються публічно говорити про успіхи України в Харківській області.

Зазначимо, Збройні сили України звільнили під час нинішнього контрнаступу вже понад 30 населених пунктів у Харківській області.

8 вересня ЗСУ звільнили від російських окупантів Балаклію Харківської області.