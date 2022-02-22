Журналисты уличили "слугу" Ковальчука в "схемах" на Ровенской таможне

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Ковальчук, который публично приветствовал санкции СНБО против топ-контрабандистов Украины, "возглавил коррупционные схемы на Ровенской таможне, в частности, по растаможке подержанных авто".

Об этом говорится в материале издания "Апостроф".

Ровенская таможня Гостаможслужбы является одной из наиболее загруженных растаможкой автомобильных региональных таможен и оформляет ежемесячно более 10 тысяч авто. Как указывается в материале, "коррупционная схема ее работы заключается не только во взятках за растаможку каждого авто, но и в занижении таможенной стоимости автомобиля в среднем на 2 тысячи евро".

"Платой за беспрепятственное прохождение таможни является $100 с физического лица и $200 с фирмы. За это предоставляется возможность растаможивания автомобиля по "скорректированному" пакету документов о его приобретении с существенно заниженной стоимостью, позволяющей минимизировать отчисления в бюджет — пошлину, акциз и НДС, в среднем до 2 тысяч евро, что только в месяц составляет от 500 до 600 млн грн, принося $1,5-2 млн "черных наличных" задействованным участникам схемы", — указывает издание.

Выгодоприобретателями, пишет "Апостроф", кроме руководителей таможенных постов "Ровно" (Гливчук Александр), "Дубно" (Латыш Василий) и "Сарны" (замначальника Шапирко Михаил) называют бывших таможенников: Иванова Ивана Ивановича, Панчука Сергея Евгеньевича и Пригарского Романа Петровича. "Топ-менеджером" схемы издание называет Николая Надейко и также отмечает, что ее "прикрывает начальник управления стратегических расследований Нацполиции в Ровенской области Юрий Бурый".

"Покровителями схемы на высших ступенях власти в последнее время фигурировали заместитель министра МВД Евгений Енин и народный депутат Александр Ковальчук от партии "Слуга народа", который, кстати, давно занимается вопросами эффективной коммуникации уже приведенного Иванова", — пишут журналисты.

В ВР "Слуга народа" Ковальчук из Ровно является замглавы Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, поэтому, очевидно, имеет возможности влияния на руководство Ровенской таможни. При этом когда СНБО ввел первые санкции против топ-контрабандистов Украины, Ковальчук был одним из первых, кто публично приветствовал это решение на страницах сайта "Слуг народа". В частности, заявлял, что "это сигнал о начале масштабной операции по ликвидации контрабанды", и обещал, "что в будущем будут приняты решения относительно остальных контрабандистов".

Напомним, в СБУ на днях сообщили о разоблачении чиновников Ровенской таможни на коррупционной схеме по растаможке автомобилей. Нанесенный государством ущерб предварительно был оценен в размере 5 млн грн.