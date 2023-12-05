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Зустрічався з другом Орбана: ДБР розслідує законність виїзду нардепа за кордон
Працівники ДБР розслідують можливе службове підроблення документів для виїзду за кордон народним депутатом України від забороненої ОПЗЖ, членом Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Віталієм Бортом.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Зазначається, що наприкінці жовтня поточного року відповідне кримінальне провадження ініціював генеральний прокурор України. Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 366 КК України на підставі матеріалів, зібраних ДБР.
Встановлено, що народний депутат відповідно до розпоряджень спікера Верховної Ради України двічі їздив до Угорщини: з 12 по 14 квітня та з 03 по 05 липня 2023 року.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
"Водночас після спливу термінів відрядження, він вчасно не повертався в Україну, а продовжував перебувати за кордоном. Зокрема, депутат у приватних справах відвідував Угорщину, Туреччину, Сполучені Штати Америки, Австрійську Республіку, Федеративну Республіку Німеччина, Італійську Республіку, Французьку Республіку", - зауважили в ДБР.
Там додали, що у кримінальному провадженні здійснюється перевірка інформації щодо внесення народним депутатом України до документів про відрядження за кордон неправдивих відомостей щодо терміну, мети та країн відрядження.
У ДБР не називають прізвища підозрюваного нардепа, але журналісти проекту Схеми розповіли про поїздки Віталія Борта за кордон.
Нардеп зустрічався з нев’їзним соратником Орбана
Журналісти з’ясували, що депутат від забороненої ОПЗЖ Віталій Борт двічі виїжджав у відрядження до Угорщини на кілька днів, і щоразу затримувався на місяць. Про це свідчать дані перетину кордону.
Усього від початку повномасштабного вторгнення РФ Віталій Борт вісім разів виїжджав за кордон, де сумарно провів 207 днів.
У відрядження на три дні Борт виїжджав у квітні та липні, за погодженням спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука. Але не повертався вчасно.
У звітах про відрядження депутат жодного разу не вказав причину затримки.
У цей час в Україні вже діяла заборона для виїзду за кордон для посадовців без належних на те підстав.
В Угорщині Віталій Борт зустрічався із депутатом Національної асамблеї Лорінцом Ночо, обговорював "перспективи добросусідських відносин" і "поглиблення міжпарламентської співпраці".
Лорінц Ночо — заступник лідера Християнсько-Демократичної народної партії, яка входить в коаліцію з правлячою партією "Фідес" угорського прем’єра Віктора Орбана.
У 2021 році Ночо заборонили в’їзд до України на три роки через політичну агітацію на Закарпатті під час місцевих виборів 2020 року.