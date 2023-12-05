Зустрічався з другом Орбана: ДБР розслідує законність виїзду нардепа за кордон

Працівники ДБР розслідують можливе службове підроблення документів для виїзду за кордон народним депутатом України від забороненої ОПЗЖ, членом Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Віталієм Бортом.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що наприкінці жовтня поточного року відповідне кримінальне провадження ініціював генеральний прокурор України. Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 366 КК України на підставі матеріалів, зібраних ДБР.

Встановлено, що народний депутат відповідно до розпоряджень спікера Верховної Ради України двічі їздив до Угорщини: з 12 по 14 квітня та з 03 по 05 липня 2023 року.

"Водночас після спливу термінів відрядження, він вчасно не повертався в Україну, а продовжував перебувати за кордоном. Зокрема, депутат у приватних справах відвідував Угорщину, Туреччину, Сполучені Штати Америки, Австрійську Республіку, Федеративну Республіку Німеччина, Італійську Республіку, Французьку Республіку", - зауважили в ДБР.

Там додали, що у кримінальному провадженні здійснюється перевірка інформації щодо внесення народним депутатом України до документів про відрядження за кордон неправдивих відомостей щодо терміну, мети та країн відрядження.

У ДБР не називають прізвища підозрюваного нардепа, але журналісти проекту Схеми розповіли про поїздки Віталія Борта за кордон.

Нардеп зустрічався з нев’їзним соратником Орбана

Журналісти з’ясували, що депутат від забороненої ОПЗЖ Віталій Борт двічі виїжджав у відрядження до Угорщини на кілька днів, і щоразу затримувався на місяць. Про це свідчать дані перетину кордону.

Усього від початку повномасштабного вторгнення РФ Віталій Борт вісім разів виїжджав за кордон, де сумарно провів 207 днів.

У відрядження на три дні Борт виїжджав у квітні та липні, за погодженням спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука. Але не повертався вчасно.

У звітах про відрядження депутат жодного разу не вказав причину затримки.

У цей час в Україні вже діяла заборона для виїзду за кордон для посадовців без належних на те підстав.

В Угорщині Віталій Борт зустрічався із депутатом Національної асамблеї Лорінцом Ночо, обговорював "перспективи добросусідських відносин" і "поглиблення міжпарламентської співпраці".

Лорінц Ночо — заступник лідера Християнсько-Демократичної народної партії, яка входить в коаліцію з правлячою партією "Фідес" угорського прем’єра Віктора Орбана.

У 2021 році Ночо заборонили в’їзд до України на три роки через політичну агітацію на Закарпатті під час місцевих виборів 2020 року.