"Автострада" майже монополізувала виконання інфраструктурного будівництва - журналіст

Будівельна компанія "Автострада", яка за результатами 2021 року займала лише четверте місце за обсягами, в 2022 році стала першою, а 2023 році майже монополізувала ринок. Про це повідомляє журналіст Володимир Сонюк.

Сприяла цьому постанова Кабміну № 1178 від 12 жовтня 2022. Вона дозволила безтендерні процедури, створивши можливість укладення прямих договорів із завищеними цінами і необмеженими можливостями їх пролонгації.

Посилення ролі компанії "Автострада" у 2022-2023 роках співпало із посиленням повноважень Олександра Кубракова.

В матеріалі зазначається, що монополізація інфраструктурного будівництва несе значні корупційні ризики. НАБУ та НАЗК виступити із публічними закликами про необхідність її глибокої корекції. США відкрили гарячу лінію для повідомлень про корупцію в Україні, пропонуючи повідомляти про такі випадки Генеральному інспектору США. З метою реагування на корупцію Держдепартамент США планує збільшити штат посольства в Україні.

Як повідомляє портал Dozorro.org, протягом минулого року підрозділи Укравтодору (САДи) розмістили в Prozorro 855 закупівель із очікуваною вартістю 64 млрд грн. Із них після початку повномасштабної війни — 531 закупівля на 23 млрд грн. Для 63% завершених закупівель САДів, які видно на Prozorro, контракти підписали напряму. При цьому не для всіх із них завантажили договір — подекуди є тільки звіт, що таку закупівлю провели.

У 2023 на ремонт доріг має піти 58,87 млрд грн.

Президент Володимир Зеленський заявив, що зараз не час ремонтувати бруківку, закликавши місцеву владу відкласти ремонтні роботи. Три роки тому близько 90% схвалювали державні інвестиції у розвиток інфраструктури. Більше 60% підтримували президентську програму "Велике будівництво", і позитивна оцінка програми зберіглася надалі. Тоді в інфраструктурному будівництві брали участь багато будівельних компаній. Робота відбувалась швидко та рівномірно по всій країні. А конкуренція зменшувала вартість робіт.

За даними свіжого соцопитування КМІС, 89% мешканців України назвали корупцію найсерйознішою проблемою після початку повномасштабної війни.