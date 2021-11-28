Цены на недвижимость в Киеве подскочат на 15% – эксперт

До конца текущего года и в течение первых месяцев 2022 цены на недвижимость в Киеве вырастут в среднем на 15%.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор агентства "КиевДомСервис" Андрей Романов.

По его словам, на подорожание стоимости недвижимости окажут влияние такие факторы:

– застройщики анонсировали рост цен на свои объекты до 20% до конца года;

– большая часть квартир продана у застройщиков, а для запуска новых проектов требуется время;

– улучшение условий ипотеки для населения, коррекция требования по программе под 7%, а также запуск новой программы для переселенцев под 3%.

Также эксперт отметил, что с начала этого года вторичный рынок недвижимости показал существенный рост.

Так, в первом полугодии темпы были более медленными, но с середины лета цены начали подниматься. При этом больше всего подорожали новостройки.

"Спрос и объем сделок вырос в среднем на 50%. В том числе рынок инвестиций вырос еще существеннее, у застройщиков практически все продано на сегодня", – подчеркнул Романов.

Напомним, в сентябре текущего года цены на квартиры в Украине снизились на 3,1%. В среднем один квадратный метр подешевел с $929 до $901.

Ранее сообщалось, что цены на недвижимость в Украине во время первого локдауна весной 2020 года упали на 3,25%. Однако на протяжении полутора ковидных лет рынок продемонстрировал значительный ценовой рост.