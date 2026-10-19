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Ціни на оренду квартир у Львові в жовтні 2026 року (інфографіка)

Львів
Ціни на оренду квартир у Львові в жовтні 2026 року (інфографіка)

Редакція Dilo проаналізувала дані ЛУН Статистика, щоб з’ясувати, скільки коштує оренда квартир у Львові у жовтні 2026 року. Детальний огляд орендних цін з інфографікою по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.

Як змінилися ціни на оренду квартир у Львові у жовтні 2026 року

За даними ЛУН Статистика, у жовтні 2026 року вартість оренди однокімнатних квартир у Львові за місяць знизилася на 10%, за пів року зросла на 33%, а за рік приблизно на 38%. Водночас ціни на оренду двокімнатних квартир за місяць не змінилися, проте за рік вартість зросла на 37%.

Ціни на оренду однокімнатних квартир у Львові

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Львову

У жовтні 2026 року медіанна вартість оренди однокімнатної квартири у Львові становила 22 500 грн на місяць. Порівняно з вереснем, коли ціна становила 25 000 грн, оренда житла у Львові подешевшала на 10%.

Фото 2 — Ціни на оренду квартир у Львові в жовтні 2026 року (інфографіка)
Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир у Львові — жовтень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Львова

Найдорожчі однокімнатні квартири у Львові пропонують у таких районах:

  • Сихівський — 24 100 грн;
  • Залізничний — 24 000 грн.

Ціни на оренду квартир у Львові середнього сегменту:

  • Шевченківський — 23 200 грн;
  • Франківський — 23 000 грн.

Найдоступніші однокімнатні квартири можна орендувати в таких районах:

  • Галицький — 22 500 грн;
  • Личаківський — 20 000 грн.
Фото 3 — Ціни на оренду квартир у Львові в жовтні 2026 року (інфографіка)
Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир по районах Львова — жовтень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Львові

За даними ЛУН Статистика, у жовтні 2026 року найбільше пропозицій з оренди однокімнатних квартир у Львові зосереджено в ціновому діапазоні від 20 000 до 22 000 грн на місяць. У цьому сегменті налічується приблизно 65 оголошень. 

Фото 4 — Ціни на оренду квартир у Львові в жовтні 2026 року (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Львові станом на жовтень 2026 року
Інфографіка: ЛУН Статистика

За даними порталу M2bomber, найбільш поширена ціна оренди однокімнатних квартир у Львові становить 25 200 грн на місяць. За такою вартістю здається 8,9% однокімнатних квартир.

Фото 5 — Ціни на оренду квартир у Львові в жовтні 2026 року (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Львові — жовтень 2026
Інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду двокімнатних квартир у Львові

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Львову

У жовтні 2026 року медіанна вартість оренди двокімнатної квартири у Львові становила 29 300 грн на місяць. Порівняно з вереснем, коли ціна становила 29 300 грн, вартість оренди не змінилася.

Фото 6 — Ціни на оренду квартир у Львові в жовтні 2026 року (інфографіка)
Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир у Львові — жовтень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир по районах Львова

За даними ЛУН Статистика, у жовтні 2026 року медіанні ціни на оренду двокімнатних квартир у Львові розподілилися так:

Найдорожчі двокімнатні квартири у Львові пропонують у таких районах:

  • Франківський — 31 500 грн;
  • Шевченківський — 31 500 грн.

Ціни на оренду квартир у Львові середнього сегменту:

  • Галицький — 29 300 грн.

Найдоступніші двокімнатні квартири можна орендувати в такому районі:

  • Залізничний — 27 000 грн.
Фото 7 — Ціни на оренду квартир у Львові в жовтні 2026 року (інфографіка)
Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир по районах Львова — жовтень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Львові

За даними ЛУН Статистика, у жовтні 2026 року найбільше пропозицій з оренди двокімнатних квартир у Львові зосереджено в ціновому діапазоні від 20 000 до 25 000 грн на місяць. У цьому сегменті налічується приблизно 60 оголошень.

Фото 8 — Ціни на оренду квартир у Львові в жовтні 2026 року (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Львові — жовтень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

За даними порталу M2bomber, найпоширенішою ціною оренди “двійок” у жовтні 2026 року складає 15 600 грн. За такою ціною здають близько 9,8% двокімнатних квартир у Львові.

Фото 9 — Ціни на оренду квартир у Львові в жовтні 2026 року (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Львові — жовтень 2026
Інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду трикімнатних квартир у Львові

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Львову

У жовтні 2026 року медіанна вартість оренди трикімнатної квартири у Львові становила 36 000 грн на місяць. Порівняно з вереснем, коли ціна становила 31 500 грн, відповідно оренда житла у Львові зросла на 14,29%.

Фото 10 — Ціни на оренду квартир у Львові в жовтні 2026 року (інфографіка)
Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир у Львові — жовтень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Львові

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на середину жовтня 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди трикімнатних квартир у Львові становить 20 000–25 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди трикімнатних квартир (17 оголошень) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Фото 11 — Ціни на оренду квартир у Львові в жовтні 2026 року (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Львові
Інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас за даними порталу M2bomber, найпоширенішою ціною оренди трикімнатних квартир у Львові у жовтні 2026 року складає 36 000 грн. За такою ціною здають близько 12,9% трикімнатних квартир у Львові.

Фото 12 — Ціни на оренду квартир у Львові в жовтні 2026 року (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Львові — жовтень 2026
Інфографіка: m2bomber

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