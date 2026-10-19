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Ціни на оренду квартир у Львові в жовтні 2026 року (інфографіка)
Редакція Dilo проаналізувала дані ЛУН Статистика, щоб з’ясувати, скільки коштує оренда квартир у Львові у жовтні 2026 року. Детальний огляд орендних цін з інфографікою по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.
- Як змінилися ціни на оренду квартир у Львові у жовтні 2026 року
- Ціни на оренду однокімнатних квартир у Львові
- Ціни на оренду двокімнатних квартир у Львові
- Ціни на оренду трикімнатних квартир у Львові
Як змінилися ціни на оренду квартир у Львові у жовтні 2026 року
За даними ЛУН Статистика, у жовтні 2026 року вартість оренди однокімнатних квартир у Львові за місяць знизилася на 10%, за пів року зросла на 33%, а за рік приблизно на 38%. Водночас ціни на оренду двокімнатних квартир за місяць не змінилися, проте за рік вартість зросла на 37%.
Ціни на оренду однокімнатних квартир у Львові
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Львову
У жовтні 2026 року медіанна вартість оренди однокімнатної квартири у Львові становила 22 500 грн на місяць. Порівняно з вереснем, коли ціна становила 25 000 грн, оренда житла у Львові подешевшала на 10%.
Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Львова
Найдорожчі однокімнатні квартири у Львові пропонують у таких районах:
- Сихівський — 24 100 грн;
- Залізничний — 24 000 грн.
Ціни на оренду квартир у Львові середнього сегменту:
- Шевченківський — 23 200 грн;
- Франківський — 23 000 грн.
Найдоступніші однокімнатні квартири можна орендувати в таких районах:
- Галицький — 22 500 грн;
- Личаківський — 20 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Львові
За даними ЛУН Статистика, у жовтні 2026 року найбільше пропозицій з оренди однокімнатних квартир у Львові зосереджено в ціновому діапазоні від 20 000 до 22 000 грн на місяць. У цьому сегменті налічується приблизно 65 оголошень.
За даними порталу M2bomber, найбільш поширена ціна оренди однокімнатних квартир у Львові становить 25 200 грн на місяць. За такою вартістю здається 8,9% однокімнатних квартир.
Ціни на оренду двокімнатних квартир у Львові
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Львову
У жовтні 2026 року медіанна вартість оренди двокімнатної квартири у Львові становила 29 300 грн на місяць. Порівняно з вереснем, коли ціна становила 29 300 грн, вартість оренди не змінилася.
Середні ціни на оренду двокімнатних квартир по районах Львова
За даними ЛУН Статистика, у жовтні 2026 року медіанні ціни на оренду двокімнатних квартир у Львові розподілилися так:
Найдорожчі двокімнатні квартири у Львові пропонують у таких районах:
- Франківський — 31 500 грн;
- Шевченківський — 31 500 грн.
Ціни на оренду квартир у Львові середнього сегменту:
- Галицький — 29 300 грн.
Найдоступніші двокімнатні квартири можна орендувати в такому районі:
- Залізничний — 27 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Львові
За даними ЛУН Статистика, у жовтні 2026 року найбільше пропозицій з оренди двокімнатних квартир у Львові зосереджено в ціновому діапазоні від 20 000 до 25 000 грн на місяць. У цьому сегменті налічується приблизно 60 оголошень.
За даними порталу M2bomber, найпоширенішою ціною оренди “двійок” у жовтні 2026 року складає 15 600 грн. За такою ціною здають близько 9,8% двокімнатних квартир у Львові.
Ціни на оренду трикімнатних квартир у Львові
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Львову
У жовтні 2026 року медіанна вартість оренди трикімнатної квартири у Львові становила 36 000 грн на місяць. Порівняно з вереснем, коли ціна становила 31 500 грн, відповідно оренда житла у Львові зросла на 14,29%.
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Львові
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на середину жовтня 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди трикімнатних квартир у Львові становить 20 000–25 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди трикімнатних квартир (17 оголошень) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Водночас за даними порталу M2bomber, найпоширенішою ціною оренди трикімнатних квартир у Львові у жовтні 2026 року складає 36 000 грн. За такою ціною здають близько 12,9% трикімнатних квартир у Львові.
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