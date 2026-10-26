Ціни на оренду квартир в Україні у жовтні 2026 року (інфографіка)

Редакція Dilo проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, щоб з'ясувати ситуацію на ринку оренди України станом на жовтень 2026 року року. Детальний огляд орендних цін з інфографікою по ключових тенденціях, читайте у матеріалі.

Як змінились ціни на оренду квартир в Україні у жовтні 2026 року

Згідно з даними ЛУН Статистика, за останній рік ціни на оренду квартир в Україні змінювалися нерівномірно залежно від міста та кількості кімнат. Так, однокімнатні квартири в окремих містах подорожчали на 13-100%, водночас в інших оренда подешевшала на 6-8%. Двокімнатні квартири подорожчали на 7-114%, проте в низці міст ціни знизилися на 4-12%. Вартість оренди трикімнатних квартир в Україні також коливалася. В окремих містах вона зросла на 2-70%, тоді як в інших знизилася на 14-20%.

Ціни на оренду однокімнатних квартир в Україні

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Україні

Станом на 22 жовтня 2026 року оренда однокімнатних квартир в Україні зберігає тенденцію до подорожчання, хоча в окремих містах спостерігається зниження цін. За даними ЛУН Статистика, у річному вимірі найбільше ціни на оренду однокімнатних квартир зросли в:

Харкові — +100%;

Тернополі — +76%;

Івано-Франківську — +45%;

Запоріжжі — +40%;

Хмельницькому та Дніпрі — +36%;

Львові — +33%;

Полтаві — +32%;

Рівному та Вінниці — +29%;

Луцьку — +27%;

Черкасах та Миколаєві — +25%;

Житомирі — +17%;

Херсоні — +14%;

Кропивницькому — +13%;

Одесі — +9%.

Водночас у Сумах ціни на оренду однокімнатних квартир за останній рік знизилися на 8%, а в Києві на 6%.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир в Україні — жовтень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по регіонах України

Лідерами серед найдорожчих регіонів для оренди залишаються:

Львівська — 23 000 грн;

Івано-Франківська — 22 600 грн;

Тернопільська — 18 100 грн;

Волинська — 18 100 грн;

Вінницька — 18 000 грн;

м. Київ — 17 000 грн;

Хмельницька — 15 300 грн;

Черкаська — 15 000 грн;

Дніпропетровська — 15 000 грн.

До регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у жовтні 2026 року належать:

Рівненська — 14 000 грн;

Полтавська — 13 200 грн;

Житомирська — 13 000 грн;

Одеська — 12 000 грн.

Найбільш доступні ціни на оренду однокімнатних квартир зафіксовані в таких регіонах:

Харківська — 9 500 грн;

Кіровоградська — 9 000 грн;

Чернігівська — 8 000 грн;

Миколаївська — 8 000 грн;

Запорізька — 7 000 грн;

Сумська — 6 000 грн;

Херсонська — 4 000 грн.

Вартість однокімнатної квартири в Україні в роках оренди

За даними ЛУН Статистика, у жовтні 2026 року вартість однокімнатних квартир в Україні становить від 8,2 до 16,4 року оренди залежно від міста. Цей показник відображає співвідношення вартості купівлі квартири та річного доходу від її здавання в оренду без урахування додаткових витрат.

Найбільше років оренди необхідно для покриття вартості однокімнатної квартири в таких містах:

Чернігів — 16,4 року;

Одеса — 16 років;

Київ — 15,8 року;

Рівне — 15,5 року;

Суми — 15 років;

Кропивницький — 14,4 року;

Житомир — 14,3 року.

До міст із середніми показниками вартості квартир у роках оренди належать:

Черкаси — 12,6 року;

Луцьк — 12 років;

Львів, Вінниця та Полтава — 11,9 року;

Тернопіль — 11,3 року;

Миколаїв — 11,1 року;

Хмельницький — 10,9 року;

Харків — 10,1 року.

Найменше років оренди необхідно для покриття вартості однокімнатних квартир у таких містах:

Дніпро — 8,8 року;

Запоріжжя — 8,6 року;

Івано-Франківськ — 8,2 року.

Загалом термін окупності залежить від співвідношення вартості купівлі квартири та доходу від її оренди. Вища орендна плата не завжди означає швидшу окупність, адже ціна придбання житла також може бути значно вищою. Крім того, фактична окупність залежить від витрат на ремонт, утримання квартири, податків і періодів простою без орендарів.

Вартість однокімнатної квартири в Україні в роках оренди станом на жовтень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду двокімнатних квартир в Україні

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Україні

Станом на 22 жовтня 2026 року оренда двокімнатних квартир в Україні переважно дорожчала, хоча в окремих містах спостерігалося зниження цін. За даними ЛУН Статистика, у річному вимірі найбільше ціни на оренду двокімнатних квартир зросли в:

Івано-Франківську — +45%;

Львові — +40%;

Вінниці — +33%;

Тернополі та Хмельницькому — +31%;

Рівному, Житомирі, Харкові та Дніпрі — +25%;

Луцьку — +23%;

Миколаєві — +20%;

Черкасах — +16%;

Одесі — +7%.

Водночас у низці міст оренда двокімнатних квартир за останній рік подешевшала:

Суми — на 22%;

Запоріжжя — на 18%;

Київ — на 12%.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Україні — жовтень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир по регіонах України

За даними ЛУН Статистика, у жовтні 2026 року лідерами серед найдорожчих регіонів для оренди двокімнатних квартир залишаються:

Львівська — 31 100 грн;

Івано-Франківська — 27 100 грн;

м. Київ — 23 000 грн;

Тернопільська — 20 400 грн;

Вінницька та Дніпропетровська — 20 000 грн;

Волинська — 19 800 грн;

Черкаська — 18 000 грн;

Хмельницька — 17 000 грн.

До регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду двокімнатних квартир належать:

Рівненська, Житомирська, Харківська та Одеська — 15 000 грн;

Полтавська — 14 000 грн;

Миколаївська — 12 000 грн.

Найбільш доступні ціни на оренду двокімнатних квартир зафіксовані в таких регіонах:

Запорізька — 9 000 грн;

Чернігівська та Сумська — 7 000 грн.

Вартість двокімнатної квартири в Україні в роках оренди

За даними ЛУН Статистика, у жовтні 2026 вартість двокімнатних квартир в Україні становить в роках оренди становить від 8,5 до 26,1 року оренди залежно від міста. Цей показник відображає співвідношення вартості купівлі квартири та річного доходу від її здавання в оренду без урахування додаткових витрат.

Найбільше років оренди необхідно для покриття вартості двокімнатної квартири в таких містах:

Чернігів — 26,1 року;

Суми — 18,6 року;

Одеса — 17,8 року;

Рівне — 17,6 року;

Житомир — 16,8 року;

Київ — 16,1 року.

До міст із середніми показниками вартості двокімнатних квартир у роках оренди належать:

Вінниця — 15,1 року;

Полтава — 14,8 року;

Черкаси — 14,7 року;

Тернопіль — 14,4 року;

Луцьк — 13,7 року;

Львів — 13,4 року;

Хмельницький — 13,3 року.

Найменше років оренди необхідно для покриття вартості двокімнатних квартир у таких містах:

Запоріжжя — 10,3 року;

Миколаїв — 10,1 року;

Харків та Івано-Франківськ — 9,5 року;

Дніпро — 8,5 року.

Вартість двокімнатної квартири в Україні в роках оренди станом на жовтень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду трикімнатних квартир в Україні

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Україні

У жовтні 2026 року оренда трикімнатних квартир в Україні демонструє різноспрямовану динаміку. За даними ЛУН Статистика, за останній рік ціни суттєво зросли у:

Харкові (+70%);

Миколаєві (+60%);

Львові (+49%);

Дніпрі (+44%);

Вінниці (+39%);

Хмельницькому (+31%);

Житомирі (+25%);

Одесі (+2%).

Водночас у Києві ціни знизилися на 14%, а в Сумах на 20%. У Запоріжжі вартість оренди трикімнатних квартир залишилася без змін.

Вартість трикімнатної квартири в Україні станом на жовтень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по регіонах України

За даними ЛУН Статистика, станом на 22 жовтня 2026 року лідерами серед найдорожчих регіонів для оренди трикімнатних квартир залишаються:

Львівська — 40 700 грн;

м. Київ — 36 200 грн;

Дніпропетровська — 26 000 грн;

Вінницька — 22 300 грн;

Одеська — 20 400 грн.

До регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду трикімнатних квартир у жовтні 2026 року належать:

Харківська — 17 000 грн;

Хмельницька — 17 000 грн;

Миколаївська — 16 000 грн;

Житомирська — 15 000 грн;

Запорізька — 10 000 грн;

Сумська — 8 000 грн.

Вартість трикімнатної квартири в Україні в роках оренди

За даними ЛУН Статистика, вартість трикімнатних квартир в Україні становить від 8,7 до 18,8 року оренди залежно від міста.

Найбільше років оренди необхідно для покриття вартості трикімнатної квартири в таких містах:

Житомир та Суми — 18,8 року;

Одеса — 15,9 року;

Вінниця — 15,8 року;

Хмельницький — 15,5 року;

Київ — 15,1 року.

До міст із середніми показниками вартості трикімнатних квартир у роках оренди належать:

Львів — 13,4 року;

Запоріжжя — 12,8 року;

Харків — 11,1 року.

Найменше років оренди необхідно для покриття вартості трикімнатних квартир у таких містах:

Миколаїв — 9,9 року;

Дніпро — 8,7 року.

Вартість трикімнатної квартири в Україні в роках оренди станом на жовтень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

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