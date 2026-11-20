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Ціни на первинці у Львові у листопаді 2026 (інфографіка)
Редакція Dilo проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, щоб з'ясувати, яка ситуація склалася на первинному ринку нерухомості Львова станом на листопад 2026 року. Детальний огляд цін на новобудови у листопаді 2026 року з інфографікою ключових тенденцій — у цьому матеріалі.
- Як змінились ціни на новобудови у Львові у листопаді 2026
- Ціни на новобудови у Львові по районах
- Медіани ціни квадратного метра у новобудовах за класами житла
- Медіана ціни квадратного метра у новобудовах по Львову
- Найбільш поширена ціна квадратного метра у новобудовах Львова
Як змінились ціни на новобудови у Львові у листопаді 2026
Станом на листопад 2026 року первинний ринок Львова продовжує демонструвати зростання цін. За даними ЛУН Статистика, медіана стартової ціни квадратного метра у новобудовах міста комфорт-класу зросла на 26% порівняно з аналогічним періодом минулого року, бізнес-класу — на 21%. Ціни за квадратний метр на листопад виглядають наступним чином:
- Комфорт — 64 100 грн/кв. м;
- Бізнес — 72 100 грн/кв. м.
Таким чином, Львів і надалі залишається одним із найактивніших ринків первинної нерухомості в Україні. На це впливає стабільний попит з боку переселенців, розвинена інфраструктура міста, а також активність забудовників, які продовжують виводити нові об'єкти на ринок. Детальніше ситуацію по районах та за класами житла розглянемо нижче.
Ціни на новобудови у Львові по районах
Найдорожчі квартири у новобудовах традиційно зосереджені у центральних та престижних районах міста. Лідером серед найдорожчих районів для купівлі первинної нерухомості залишається:
- Галицький — 125 000 грн/кв. м.
До районів із середнім сегментом цін на первинному ринку у листопаді 2026 відносяться:
- Личаківський — 77 800 грн/кв. м;
- Франківський — 76 600 грн/кв. м;
- Залізничний — 73 200 грн/кв. м.
Найдоступніше житло на первинному ринку Львова можна знайти у таких районах:
- Сихівський — 68 200 грн/кв. м;
- Шевченківський — 66 400 грн/кв. м.
Попри те, що Сихівський район традиційно вважається більш доступним, він активно забудовується і демонструє один із найвищих темпів зростання цін серед усіх районів міста.
Медіани ціни квадратного метра у новобудовах за класами житла
Окрім районного розподілу, суттєво на ціну впливає клас житлового комплексу. Найдорожчі пропозиції на первинному ринку Львова у листопаді 2026 представлені у таких сегментах:
- Преміум-клас — 121 000 грн/кв. м;
- Бізнес-клас — 72 100 грн/кв. м.
Найбільш масовими пропозиціями на ринку залишаються квартири середнього цінового сегменту:
- Комфорт-клас — 64 100 грн/кв. м;
- Економ-клас — 42 000 грн/кв. м.
Преміум-клас, як і раніше, залишається найдорожчим сегментом первинного ринку. Ціни на житло бізнес- та комфорт-класів підтримуються попитом як з боку місцевих покупців, так і переселенців зі східних регіонів країни. Економ-клас, своєю чергою, лишається найбільш затребуваним серед покупців з обмеженим бюджетом.
Медіана ціни квадратного метра у новобудовах по Львову
За даними ЛУН Статистика, медіана стартової ціни квадратного метра на первинному ринку Львова у листопаді 2026 року становить 70 900 грн — вона зросла порівняно з попереднім місяцем. У довшій перспективі ринок продовжує демонструвати впевнене зростання. Одним із факторів підтримки попиту на первинне житло залишається державна програма кредитування та іпотеки "єОселя".
Найбільш поширена ціна квадратного метра у новобудовах Львова
Згідно з даними порталу M2bomber, станом на листопад 2026 року найпоширеніша ціна квадратного метра серед оголошень на первинному ринку Львова становить 17 000 грн. Йдеться не про середньоринкову ціну, а про значення, яке найчастіше зустрічається серед опублікованих пропозицій: на цей показник припадає 13,5% усіх оголошень, що відповідає сегменту економ-класу.
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