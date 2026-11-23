- Категорія
- Нерухомість
- Дата публікації
-
- Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google
Ціни на вторинці у Львові в листопаді 2026 (інфографіка)
Редакція Dilo проаналізувала дані авторитетних джерел з нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, щоб оцінити ситуацію на вторинному ринку Львова у листопаді 2026 року. Огляд цін на вторинне житло з інфографікою ключових тенденцій — у цьому матеріалі.
- Як змінились ціни на вторинне житло у Львові у листопаді 2026
- Ціни на вторинне житло у Львові по районах
- Середні ціни на вторинне житло по Львову
Як змінились ціни на вторинне житло у Львові у листопаді 2026
У листопаді 2026 року вторинний ринок Львова залишається одним із найдинамічніших серед великих міст України. За даними ЛУН Статистика, середня вартість квартир у місті зберігає позитивну динаміку в усіх сегментах. Середні ціни за типами квартир такі:
- Однокімнатні — 75 000 $ (зростання на 9%);
- Двокімнатні — 107 000 $ (зростання на 13%);
- Трикімнатні — 141 000 $ (зростання на 12%);.
На ринок також впливають стабільно високий попит з боку внутрішніх переселенців та інвесторів, безпековий фактор і обмежена пропозиція якісного готового житла. Ситуацію по районах та середні ціни розглянемо нижче.
Ціни на вторинне житло у Львові по районах
Ціни на однокімнатні квартири на ринку вторинного житла
Найдорожчі однокімнатні квартири на вторинці традиційно зосереджені в центральних та історичних районах міста. Лідерами за вартістю залишаються:
- Франківський — 78 000 $;
- Шевченківський — 77 800 $;
- Личаківський — 75 600 $.
До районів із середнім ціновим сегментом належать:
- Галицький — 75 000 $;
- Залізничний — 71 200 $;
- Сихівський — 70 800 $.
Ціни на двокімнатні квартири на ринку вторинного житла
Найдорожчі двокімнатні квартири традиційно розташовані в центральних районах. Найвищі ціни зафіксовано в:
- Личаківський — 125 000 $
- Галицький — 120 000 $;
- Франківський — 113 000 $.
Середній ціновий сегмент представлений такими районами:
- Шевченківський — 107 000 $;
- Сихівський — 100 000 $;
- Залізничний — 92 200 $;
Ціни на трикімнатні квартири на ринку вторинного житла
У сегменті трикімнатних квартир розрив між районами залишається найбільш помітним — майже 40% між найдешевшим та найдорожчим. Найвищі ціни фіксують у:
- Галицький — 185 000 $;
- Франківський і Личаківський — по 150 000 $.
Середній ціновий сегмент представлений такими районами:
- Сихівський — 132 000 $;
- Шевченківський — 125 000 $;
- Залізничний — 115 000 $.
Львів вже обійшов Київ за вартістю однокімнатних квартир на вторинному ринку. Це свідчить про зміну пріоритетів покупців: місто перестало бути лише "безпечною гаванню" й перетворилося на ринок із найвищим порогом входу серед регіональних центрів України.
Середні ціни на вторинне житло по Львову
За даними ЛУН Статистика, вторинний ринок Львова у листопаді 2026 року продовжує дорожчати в усіх сегментах.
Середня ціна на однокімнатні квартири на вторинці
Середня ціна однокімнатної квартири на вторинному ринку Львова у листопаді 2026 року становить 75 000 $. Найбільший попит фіксують на компактне житло в районах із розвиненою інфраструктурою та зручним транспортним сполученням.
За даними M2Bomber, станом на листопад 2026 року найпоширеніша ціна квадратного метра на вторинному ринку Львова становить 68 000 грн. На цю цінову позначку припадає найбільше пропозицій — 8,6%.
Середня ціна на двокімнатні квартири на вторинці
Середня ціна двокімнатної квартири на вторинному ринку Львова у листопаді 2026 року становить 107 000 $ за пропозиціями власників. Двокімнатні квартири залишаються найзбалансованішим форматом для сімей і мають стабільний попит, особливо в районах із новою забудовою та розвиненою інфраструктурою.
Середня ціна на трикімнатні квартири на вторинці
Середня ціна трикімнатної квартири на вторинному ринку Львова у листопаді 2026 року становить 141 000 $. Цей сегмент демонструє стабільну динаміку без суттєвих коливань. Попит на просторе житло зростає передусім серед сімей, які переїхали до Львова з інших регіонів.
"Вторинка" у Львові залишається дорожчою за новобудови: покупці готові переплачувати за можливість заселитися одразу й уникнути ризиків, пов'язаних із будівництвом. Також на ринок і надалі впливають безпековий фактор та попит на квартири з автономним живленням і водопостачанням, які продаються швидше й дорожче.
Читайте також про актуальні ціни на нерухомість: