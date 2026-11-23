Редакція Dilo проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, щоб з'ясувати, яка ситуація склалася на вторинному ринку нерухомості Києва станом на листопад 2026 року. Детальний огляд цін на вторинне житло у листопаді 2026 року з інфографікою ключових тенденцій — у цьому матеріалі.

Як змінились ціни на вторинне житло в Києві у листопаді 2026

Станом на листопад 2026 року на вторинному ринку Києва спостерігається зниження медіанних цін на дво- та трикімнатні квартири, а ціни на однокімнатні залишилися без змін. За даними ЛУН Статистика, медіанні ціни за типами квартир на листопад такі:

Однокімнатні — 66 800 $ (0% за рік);

Двокімнатні — 97 000 $ (-8% за рік);

Трикімнатні — 149 000 $ (-1% за рік).

На ринок впливають обмежена пропозиція готового житла, зростання попиту на квартири з автономним живленням та можливістю одразу заселитися, а також міграційні процеси. Детальніше ситуацію по районах та за цінами розглянемо нижче.

Ціни на вторинне житло в Києві по районах

Ціни на однокімнатні квартири на ринку вторинного житла

Найдорожчі однокімнатні квартири на вторинному ринку традиційно зосереджені у центральних районах столиці. Лідерами за вартістю житла залишаються:

Печерський — 142 000 $;

Шевченківський — 85 800 $;

Голосіївський — 75 000 $;

Подільський — 72 600 $;

Дарницький — 63 000 $.

До районів із середнім сегментом цін відносяться:

Оболонський — 58 000 $;

Дніпровський — 57 000 $;

Солом'янський — 56 000 $.

Найбільш доступне однокімнатне житло можна знайти у таких районах:

Святошинський — 50 000 $;

Деснянський — 43 000 $.

Медіанна ціна на однокімнатні квартири на вторинному ринку по районах Києва — листопад 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

У київській агломерації можна знайти більш доступні пропозиції однокімнатних квартир:

Софіївська Борщагівка — 57 200 $;

Петропавлівська Борщагівка — 55 000 $;

Вишневе — 53 000 $;

Бровари — 50 000 $;

Ірпінь — 49 800 $;

Вишгород — 45 000 $;

Буча — 39 500 $;

Гостомель — 28 300 $.

Ціни на двокімнатні квартири на ринку вторинного житла

Найдорожчі двокімнатні квартири традиційно зосереджені у центральних районах. Лідерами залишаються:

Печерський — 207 000 $;

Шевченківський — 117 000 $;

Голосіївський — 114 000 $;

Подільський — 103 000 $;

Дарницький — 89 900 $.

Середній ціновий сегмент представлений у таких районах:

Оболонський — 83 500 $;

Солом'янський — 78 700 $;

Дніпровський та Святошинський — по 68 000 $.

Найбільш доступне двокімнатне житло пропонують в:

Деснянський — 59 000 $.

Медіанна ціна на двокімнатні квартири на вторинному ринку по районах Києва — листопад 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Тим, хто розглядає двокімнатне житло і готовий до переїзду за межі столиці, київська агломерація пропонує вигідніші варіанти:

Петропавлівська Борщагівка — 85 500 $;

Софіївська Борщагівка — 84 200 $;

Вишгород — 75 000 $;

Бровари — 74 300 $;

Вишневе — 72 500 $;

Ірпінь — 70 000 $;

Буча — 58 000 $;

Гостомель — 52 100 $.

Ціни на трикімнатні квартири на ринку вторинного житла

У сегменті трикімнатних квартир розрив між районами залишається найбільш вираженим. Найвищі ціни фіксують у:

Печерський — 329 000 $;

Шевченківський — 206 000 $;

Голосіївський — 160 000 $;

Подільський — 137 000 $;

Дарницький та Оболонський — по 120 000 $;

Солом'янський — 118 000 $.

Середній ціновий сегмент представлений у таких районах:

Дніпровський — 107 000 $;

Святошинський — 86 000 $.

Найбільш доступне трикімнатне житло пропонують:

Деснянський — 74 000 $.

Медіанна ціна на трикімнатні квартири на вторинному ринку по районах Києва — листопад 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

У київській агломерації можна знайти більш доступні пропозиції трикімнатних квартир:

Софіївська Борщагівка — 108 000 $;

Петропавлівська Борщагівка — 99 500 $;

Вишгород — 88 500 $;

Вишневе — 86 000 $;

Бровари — 85 000 $;

Ірпінь — 84 000 $;

Гостомель — 80 000 $;

Буча — 73 700 $.

Аналітики ринку продовжують фіксувати суттєвий розрив між правим та лівим берегами Дніпра: трикімнатна квартира в одному районі Києва може коштувати дешевше, ніж однокімнатна в іншому — 74 000 $ у Деснянському проти 142 000 $ у Печерському районі.

Медіанні ціни на вторинне житло по Києву

За даними ЛУН Статистика, вторинний ринок Києва у листопаді 2026 року демонструє низхідну динаміку, хоча розрив між ціною в оголошеннях і ціною фактично проданих квартир залишається суттєвим.

Медіанні ціни на однокімнатні квартири на вторинці

Медіанна ціна однокімнатної квартири на вторинному ринку Києва у листопаді 2026 року становить 66 800 $ в оголошеннях від власників та 50 000 $ за фактично проданими квартирами — різниця сягає 16 800 $. За рік у цьому сегменті фіксується стабільність.

Медіанні ціни на однокімнатні квартири на вторинному ринку Києва — листопад 2026 Інфографіка: ЛУН Статистика

За даними M2Bomber, станом на листопад 2026 року найпоширеніша ціна квадратного метра серед оголошень на вторинному ринку Києва становить 61 200 грн. Це значення найчастіше зустрічається серед пропозицій — під нього потрапляє 6,8% оголошень.

Найбільш поширена ціна квадратного метра на вторинному ринку Києва станом на листопад 2026 року

Інфографіка: m2bomber.com

Медіанні ціни на двокімнатні квартири на вторинці

Медіанна ціна двокімнатної квартири на вторинному ринку Києва у листопаді 2026 року становить 97 000 $ за пропозиціями власників. Розрив між пропозиціями на ринку та фактично проданими квартирами залишається суттєвим: медіанна ціна проданих квартир на вторинці становить 67 000 $, різниця — 30 000 $. Двокімнатні квартири залишаються найбільш збалансованим форматом для сімей і користуються стабільним попитом. За рік ціна впала на 8%.

Медіанні ціни на двокімнатні квартири на вторинному ринку Києва — листопад 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Медіанні ціни на трикімнатні квартири на вторинці

Медіанна ціна трикімнатної квартири на вторинному ринку Києва у листопаді 2026 року становить 149 000 $ в оголошеннях, але за рік впала на 1%. Ціна проданих квартир при цьому становить 98 500 $ — розрив у 50 500 $ є найбільшим серед усіх типів квартир.

Медіанні ціни на трикімнатні квартири на вторинному ринку Києва — листопад 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Примітно, що "вторинка" залишається дорожчою за новобудови, оскільки покупці готові переплачувати за можливість заселитися одразу та уникнути ризиків, пов'язаних із будівництвом. На ринок також продовжують впливати безпековий фактор і попит на квартири з автономним живленням та водопостачанням, які продаються швидше та за вищою ціною.

Читайте також інформацію про актуальні ціни на нерухомість у матеріалах: