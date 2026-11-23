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Ціни на вторинці в Києві у листопаді 2026 (інфографіка)
Редакція Dilo проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, щоб з'ясувати, яка ситуація склалася на вторинному ринку нерухомості Києва станом на листопад 2026 року. Детальний огляд цін на вторинне житло у листопаді 2026 року з інфографікою ключових тенденцій — у цьому матеріалі.
- Як змінились ціни на вторинне житло в Києві у листопаді 2026
- Ціни на вторинне житло в Києві по районах
- Медіанні ціни на вторинне житло по Києву
Як змінились ціни на вторинне житло в Києві у листопаді 2026
Станом на листопад 2026 року на вторинному ринку Києва спостерігається зниження медіанних цін на дво- та трикімнатні квартири, а ціни на однокімнатні залишилися без змін. За даними ЛУН Статистика, медіанні ціни за типами квартир на листопад такі:
- Однокімнатні — 66 800 $ (0% за рік);
- Двокімнатні — 97 000 $ (-8% за рік);
- Трикімнатні — 149 000 $ (-1% за рік).
На ринок впливають обмежена пропозиція готового житла, зростання попиту на квартири з автономним живленням та можливістю одразу заселитися, а також міграційні процеси. Детальніше ситуацію по районах та за цінами розглянемо нижче.
Ціни на вторинне житло в Києві по районах
Ціни на однокімнатні квартири на ринку вторинного житла
Найдорожчі однокімнатні квартири на вторинному ринку традиційно зосереджені у центральних районах столиці. Лідерами за вартістю житла залишаються:
- Печерський — 142 000 $;
- Шевченківський — 85 800 $;
- Голосіївський — 75 000 $;
- Подільський — 72 600 $;
- Дарницький — 63 000 $.
До районів із середнім сегментом цін відносяться:
- Оболонський — 58 000 $;
- Дніпровський — 57 000 $;
- Солом'янський — 56 000 $.
Найбільш доступне однокімнатне житло можна знайти у таких районах:
- Святошинський — 50 000 $;
- Деснянський — 43 000 $.
У київській агломерації можна знайти більш доступні пропозиції однокімнатних квартир:
- Софіївська Борщагівка — 57 200 $;
- Петропавлівська Борщагівка — 55 000 $;
- Вишневе — 53 000 $;
- Бровари — 50 000 $;
- Ірпінь — 49 800 $;
- Вишгород — 45 000 $;
- Буча — 39 500 $;
- Гостомель — 28 300 $.
Ціни на двокімнатні квартири на ринку вторинного житла
Найдорожчі двокімнатні квартири традиційно зосереджені у центральних районах. Лідерами залишаються:
- Печерський — 207 000 $;
- Шевченківський — 117 000 $;
- Голосіївський — 114 000 $;
- Подільський — 103 000 $;
- Дарницький — 89 900 $.
Середній ціновий сегмент представлений у таких районах:
- Оболонський — 83 500 $;
- Солом'янський — 78 700 $;
- Дніпровський та Святошинський — по 68 000 $.
Найбільш доступне двокімнатне житло пропонують в:
- Деснянський — 59 000 $.
Тим, хто розглядає двокімнатне житло і готовий до переїзду за межі столиці, київська агломерація пропонує вигідніші варіанти:
- Петропавлівська Борщагівка — 85 500 $;
- Софіївська Борщагівка — 84 200 $;
- Вишгород — 75 000 $;
- Бровари — 74 300 $;
- Вишневе — 72 500 $;
- Ірпінь — 70 000 $;
- Буча — 58 000 $;
- Гостомель — 52 100 $.
Ціни на трикімнатні квартири на ринку вторинного житла
У сегменті трикімнатних квартир розрив між районами залишається найбільш вираженим. Найвищі ціни фіксують у:
- Печерський — 329 000 $;
- Шевченківський — 206 000 $;
- Голосіївський — 160 000 $;
- Подільський — 137 000 $;
- Дарницький та Оболонський — по 120 000 $;
- Солом'янський — 118 000 $.
Середній ціновий сегмент представлений у таких районах:
- Дніпровський — 107 000 $;
- Святошинський — 86 000 $.
Найбільш доступне трикімнатне житло пропонують:
- Деснянський — 74 000 $.
У київській агломерації можна знайти більш доступні пропозиції трикімнатних квартир:
- Софіївська Борщагівка — 108 000 $;
- Петропавлівська Борщагівка — 99 500 $;
- Вишгород — 88 500 $;
- Вишневе — 86 000 $;
- Бровари — 85 000 $;
- Ірпінь — 84 000 $;
- Гостомель — 80 000 $;
- Буча — 73 700 $.
Аналітики ринку продовжують фіксувати суттєвий розрив між правим та лівим берегами Дніпра: трикімнатна квартира в одному районі Києва може коштувати дешевше, ніж однокімнатна в іншому — 74 000 $ у Деснянському проти 142 000 $ у Печерському районі.
Медіанні ціни на вторинне житло по Києву
За даними ЛУН Статистика, вторинний ринок Києва у листопаді 2026 року демонструє низхідну динаміку, хоча розрив між ціною в оголошеннях і ціною фактично проданих квартир залишається суттєвим.
Медіанні ціни на однокімнатні квартири на вторинці
Медіанна ціна однокімнатної квартири на вторинному ринку Києва у листопаді 2026 року становить 66 800 $ в оголошеннях від власників та 50 000 $ за фактично проданими квартирами — різниця сягає 16 800 $. За рік у цьому сегменті фіксується стабільність.
За даними M2Bomber, станом на листопад 2026 року найпоширеніша ціна квадратного метра серед оголошень на вторинному ринку Києва становить 61 200 грн. Це значення найчастіше зустрічається серед пропозицій — під нього потрапляє 6,8% оголошень.
Медіанні ціни на двокімнатні квартири на вторинці
Медіанна ціна двокімнатної квартири на вторинному ринку Києва у листопаді 2026 року становить 97 000 $ за пропозиціями власників. Розрив між пропозиціями на ринку та фактично проданими квартирами залишається суттєвим: медіанна ціна проданих квартир на вторинці становить 67 000 $, різниця — 30 000 $. Двокімнатні квартири залишаються найбільш збалансованим форматом для сімей і користуються стабільним попитом. За рік ціна впала на 8%.
Медіанні ціни на трикімнатні квартири на вторинці
Медіанна ціна трикімнатної квартири на вторинному ринку Києва у листопаді 2026 року становить 149 000 $ в оголошеннях, але за рік впала на 1%. Ціна проданих квартир при цьому становить 98 500 $ — розрив у 50 500 $ є найбільшим серед усіх типів квартир.
Примітно, що "вторинка" залишається дорожчою за новобудови, оскільки покупці готові переплачувати за можливість заселитися одразу та уникнути ризиків, пов'язаних із будівництвом. На ринок також продовжують впливати безпековий фактор і попит на квартири з автономним живленням та водопостачанням, які продаються швидше та за вищою ціною.
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