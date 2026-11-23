Редакція Dilo проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, щоб з'ясувати ситуацію на вторинному ринку нерухомості Одеси станом на листопад 2026 року. Детальний огляд цін на вторинне житло у листопаді 2026 року з інфографікою ключових тенденцій — у цьому матеріалі.

Як змінились ціни на вторинне житло в Одесі у листопаді 2026

Станом на листопад 2026 року вторинний ринок Одеси демонструє позитивну динаміку, хоча зміни цін залежать від кількості кімнат. За даними ЛУН Статистика, середня вартість квартир у місті за рік зросла для однокімнатного та двокімнатного житла, тоді як ціни на трикімнатні квартири не змінилися. Середні ціни за типами квартир такі:

Однокімнатні — 50 600 $ (+12% за рік);

Двокімнатні — 72 000 $ (+11% за рік);

Трикімнатні — 85 000 $ (0% за рік).

На ринок також впливають зростаючий попит з боку покупців, готових ризикувати заради вигідної ціни, активне відновлення ділової активності в місті, а також обмежена пропозиція якісного готового житла. Детальніше ситуацію по районах та за середніми цінами розглянемо нижче.

Ціни на вторинне житло в Одесі по районах

Ціни на однокімнатні квартири на ринку вторинного житла

Найдорожчі однокімнатні квартири на вторинному ринку традиційно зосереджені у престижних прибережних районах міста. Лідерами за вартістю житла залишаються:

Приморський — 65 000 $;

Київський — 52 000 $.

До районів із нижчим ціновим сегментом відносяться:

Хаджибейський — 45 000 $;

Пересипський — 33 300 $.

Медіанна ціна на однокімнатні квартири на вторинному ринку по районах Одеси — листопад 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на двокімнатні квартири на ринку вторинного житла

Найдорожчі двокімнатні квартири традиційно зосереджені у престижних районах. Лідерами залишаються:

Приморський — 89 000 $;

Київський — 76 000 $.

Середній та нижчий ціновий сегмент представлений у таких районах:

Хаджибейський — 70 000 $;

Пересипський — 47 000 $.

Медіанна ціна на двокімнатні квартири на вторинному ринку по районах Одеси — листопад 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на трикімнатні квартири на ринку вторинного житла

У сегменті трикімнатних квартир розрив між районами залишається найбільш вираженим. Найвищі ціни фіксують у:

Приморському — 130 000 $;

Київському — 85 000 $.

Нижчий ціновий сегмент представлений у таких районах:

Хаджибейський — 69 500 $;

Пересипський — 55 000 $.

Медіанна ціна на трикімнатні квартири на вторинному ринку по районах Одеси — листопад 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на вторинне житло по Одесі

За даними ЛУН Статистика, вторинний ринок Одеси у листопаді 2026 року в цілому залишається стабільним.

Середня ціна на однокімнатні квартири на вторинці

Середня ціна однокімнатної квартири на вторинному ринку Одеси у листопаді 2026 року становить 50 600 $. Найвищий попит фіксують на компактне житло в районах з розвиненою інфраструктурою та зручним транспортним сполученням.

Медіанні ціни на однокімнатні квартири на вторинному ринку Одеси (жовтий графік) — листопад 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Також за даними M2bomber, найбільш поширена ціна на однокімнатні квартири сягає 39 000 грн за один квадратний метр. Це 6,5% всіх квартир по Одесі.

Найбільш поширена ціна квадратного метра на вторинному ринку Одеси станом на листопад 2026 року

Інфографіка: m2bomber.com

Середня ціна на двокімнатні квартири на вторинці

Середня ціна двокімнатної квартири на вторинному ринку Одеси у листопаді 2026 року становить 72 000 $. Попит на просторе житло зростає насамперед серед сімей, що повертаються до міста, однак покупці залишаються обережними та ретельно зважують співвідношення ціни та безпекових ризиків.

Медіанна ціни на двокімнатні квартири на вторинному ринку Одеси (червоний графік) — листопад 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середня ціна на трикімнатні квартири на вторинці

Середня ціна трикімнатної квартири на вторинному ринку Одеси у листопаді 2026 року становить 85 000 $. Трикімнатні квартири в Одесі сприймаються покупцями як актив із потенціалом подальшого зростання вартості за умови відносної стабілізації ситуації.

Середні ціни на трикімнатні квартири на вторинному ринку Одеси (синій графік) — листопад 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Загалом "вторинка" в Одесі залишається дорожчою за новобудови, оскільки покупці готові переплачувати за можливість заселитися одразу та уникнути ризиків, пов'язаних із будівництвом. На ринок також продовжують впливати безпековий фактор і попит на квартири з автономним живленням та водопостачанням, які реалізуються швидше та за вищою ціною.

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