ФДМУ продав "Львівдіпрокомунбуд" у 59 разів дорожче від стартової ціни

Фонд державного майна України провів успішний аукціон з продажу ЄМК "Львівський державний інститут проектування комунального будівництва "Львівдіпрокомунбуд" - ціна зі стартової 255,2 тис. грн піднялася до 15 млн грн.

Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.

Він зазначив, що стартова ціна обʼєкту зросла в майже 59 разів, за лот на онлайн-торгах боролися 7 учасників. Переможцем аукціону стало ТОВ "Львівська варта". Компанія має сплатити за ЄМК "Львівдіпрокомунбуду" понад 18 млн грн (з ПДВ).

Що відомо про лот

Об'єкт приватизації розташований в промисловій зоні Львова, яка активно розвивається та забудовується.

Новий власник отримає нерухоме майно (нежитлові приміщення, гараж та інше) та 2 одиниці автотранспортних засобів.

Також до складу активу входить 39 одиниць рухомого майна. Зокрема, комп’ютерна та офісна техніка, обладнання, меблі та інвентар.

Додаткова перевага активу — відсутність кредиторської заборгованості.

Зазначимо, що це вже другий аукціон з продажу цього обʼєкту – вперше торги відбулися 10 квітня, однак аукціон визнали таким, що не відбувся. Обох його переможців дискваліфіковано – вони відмовилися підписувати протокол купівлі-продажу.

За І квартал держбюджет отримав від приватизації 650 млн грн

За результатами січня-березня від малої приватизації до державного бюджету України вже надійшло понад 650 мільйонів гривень.

Зазначається, що найдорожчими об’єктами стали Київське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство та майновий комплекс державного підприємства "ТВК" в Одесі. Останній був проданий за понад 106 мільйонів гривень.

Водночас, переможна пропозиція за Київське протезно-ортопедичне підприємство становила понад 165 мільйонів гривень, при стартовій ціні в більш як 31 мільйон.

Нагадаємо, торік у листопаді Фонд держмайна спрогнозував, що загалом від продажу обʼєктів приватизації у 2024 році до бюджету має надійти 4 мільярди гривень. Серед топових пропозицій фонд називав Об'єднану гірничо-хімічну компанію (ОГХК), Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат (санкційний актив); ПАТ "Центренерго", Одеський припортовий завод, готель "Україна", ТРЦ Ocean Plaza (санкційний актив), ПрАТ "Індар" (підприємство з виробництва інсуліну), Уманський лікеро-горілчаний завод.