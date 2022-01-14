Из-за передела рынка возросла напряженность между Минрегионом и экспертными организациями

Компании, специализирующиеся на строительных экспертизах, недовольны действиями чиновников из Минрегионстроя из-за непрозрачного принятия решений по деятельности экспертных организаций.

Министерство начало массово лишать частные предприятия права проводить строительные экспертизы. Почти два десятка организаций выбиты с рынка. Также тормозится процесс аттестации новых специалистов. Эксперты считают, что происходит "зачистка рынка", нарушается законодательство, а в действиях чиновников видят курс на монополизацию этого рынка.

Разгорается конфликт между профильным Министерством развития общин и территорий Украины во главе с Алексеем Чернышовым и экспертными организациями.

Об этом свидетельствуют заявления юристов и сообщения в СМИ. Указывается на передел рынка строительных экспертиз. Регулятор при рассмотрении на соответствие экспертных организаций критериям работы на рынке исключил из перечня и официального реестра десятки частных предприятий. Участников рынка возмутила формальность причин таких решений – эксперты в этих компаниях работают якобы не по "основному месту" работы. Но такое требование не предусмотрено действующим законодательством и является произволом чиновников.

В то же время на рынок не допускают новых экспертов из-за фактической блокировки мер по аттестации.

"По непонятным причинам начали исключать экспертные фирмы из-за того, что в отчетах работа экспертов указана якобы как не основная. А чтобы получить разрешение на экспертную деятельность, новые специалисты должны пройти аттестацию, но в последнее время и такая деятельность активно не проводится также по формальным причинам". В своих оценках ситуации эксперты предполагают, что имеет место банальная "зачистка" рынка экспертных услуг.

Пострадавшие обратились к правоохранителям и юристам.

В Адвокатском Бюро "Цыпин и партнеры" комментируют эту ситуацию следующим образом: "Для осуществления экспертизы проектов строительства организации должны удовлетворять критериям, утвержденным приказом Минрегиона № 204 от 15 августа 2017 года. Тогда они вносятся в список экспертных организаций, осуществляющих экспертизу проектов строительства, а также в реестр строительной деятельности. Экспертные организации ежеквартально представляют документы о соответствии установленным критериям. И одним из многих критериев в соответствии с приказом №204 является укомплектованность экспертами, работающими на постоянной основе или привлекаемыми по гражданско-правовым договорам. Экспертные организации были внесены в список и реестр, и в период с 2017 по 2021 год они ежеквартально подавали сведения о своих экспертах. И все было законно. Вдруг их без всякой правовой основы начали исключать. Основное требование, чтобы эксперты были трудоустроены в организации именно по основному месту работы. Но ведь это не определено ни в одном нормативно-правовом акте, это предвзятая практика".

Нормативные акты содержат исключительно требование о наличии экспертов, работающих на постоянной основе или по гражданско-правовому договору, и нигде нет упоминания об "основном месте работы".

Как считает адвокат Денис Цыпин, "термин "на постоянной основе" упоминается в ЗУ "О регулировании градостроительной деятельности" без определения и какой-либо конкретизации. Минрегион с 2017 года принимал документы от экспертных организаций, не требуя иметь экспертов, работающих по основному месту работы. И вот неожиданно изменил свою собственную позицию без какой-либо нормативной основы, отождествив термины "на постоянной основе" и "по основному месту работы". Это сродни банальной самодеятельности чиновников. Надеемся, что "здоровая" часть министерства и лично министр Алексей Чернышов заинтересованы в прозрачности процесса реформирования и снятии разных возможных подозрений по поводу недобродетели чиновников. Поэтому надеемся на исправление этой непонятной коллизии".