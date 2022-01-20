Как выросли цены на жилье в новостройках в 2021 году и какие ЖК самые популярные в регионах: исследование ЛУН

Средняя стоимость жилья в новостройках Киева в декабре выросла до 34,7 тысячи грн за квадратный метр против 27,7 тысячи грн в январе 2021 года. Об этом свидетельствуют данные сайта-каталога объектов недвижимости ЛУН.

В Киевской области и во Львове новое жилье в декабре подорожало в среднем до 20,9 тысячи грн за квадратный метр (в январе — 16,5 и 18,3 тысячи грн соответственно). В Одессе рост был минимальным: квадратный метр нового жилья стоил в конце года 22,2 тысячи грн против 20,9 тысячи в начале года.

В то же время Днепр в прошлом году вышел на второе место среди основных регионов с новостройками по цене жилья: там она еще к осени выросла почти наполовину, а в декабре установилась на уровне 26,5 тысячи грн за квадратный метр. В начале года этот показатель, по данным ЛУН, составлял лишь 17,9 тысячи грн.

Минимальная цена квадратного метра нового жилья в Киеве в течение года росла наиболее слабо и в декабре составляла 22,2 тысячи грн (против 19,5 тысячи грн в январе), в то время как в пригородах столицы отмечен почти вдвое больший относительный рост за этот период (с 12,7 до 15,5 тысячи грн).

Рост минимальных цен во львовских и одесских новостройках оказался сопоставим с таковым в Киеве, а в абсолютном выражении в декабре цены в этих городах в среднем составляли 14 и 16,2 тысячи грн за квадратный метр.

В Днепре же самые дешевые квартиры также выросли в цене больше всего: за метр жилья просили в среднем 13 тысяч грн в начале года и 17,2 тысячи в конце.

Средняя стоимость самой маленькой однокомнатной квартиры в Киеве составляет 1,54 млн грн, в Днепре — 1,28 млн грн, во Львове — 1,19 млн грн, в Одессе — 1,08 млн грн, в Харькове — 1,03 млн грн, в Киевской области — 0,97 млн грн.

По самым дешевым двухкомнатным квартирам регионы распределились немного иначе: в Киеве средняя стоимость указана в 2,28 млн грн, во Львове — 1,91 млн грн, в Днепре — 1,75 млн грн, в Харькове — 1,68 млн грн, в Одессе — 1,57 млн грн, в Киевской области — 1,45 млн грн.

Самые маленькие по площади трехкомнатные квартиры в Киеве стоят 3,33 млн грн, в Харькове — 2,62 млн грн, в Днепре — 2,53 млн грн, в Одессе — 2,22 млн грн, во Львове — 2,2 млн грн, в Киевской области — 2,13 млн грн.

Также в ЛУН приводят данные исследования, согласно которым в последние три месяца наибольшая готовность покупать жилье среди интересующихся им отмечена в столице: 26% готовы купить квартиру в течение года, 36% — в течение двух-трех лет, а 24% — в течение трех-пяти лет.

Покупать жилье в течение года готовы лишь 20% интересующихся им в Харькове, 19% — во Львове и Киевской области и лишь 15% — в Одессе и Днепре. При этом в Днепре, Одессе и во Львове относительное большинство готово купить квартиру через два-три года, а в Харькове и в Киевской области — через несколько лет, причем в последнем регионе таких потенциальных покупателей 45% от опрошенных.

Также Киевская область отличается тем, что треть просмотров на ЛУН приходится по этому региону на коттеджные дома или таунхаусы, в то время как в крупнейших облцентрах такое жилье почти не пользуется спросом (в Харькове и Днепре предлагаемая малоэтажная застройка интересует лишь 4% пользователей, во Львове и в Одессе — 3%, в Киеве — 2%).

Большинство просмотров в Киеве и области, а также во Львове и в меньшей степени в Одессе приходится на жилье комфорт-класса, в Харькове же, по данным ЛУН, ищут в первую очередь жилье эконом-класса, а в Днепре — бизнес-класса.

В 2021 году, как отмечает профильный ресурс, в Киеве построено 58 жилых комплексов, в пригородах столицы — 41, во Львове — 40, в Одессе — 32, в Харькове — 31, в Днепре — 18.

Лидером по количеству введенных в эксплуатацию квартир также является Киев — 35 тысяч, в области их 20 тысяч, в Одессе — 13 тысяч, в Харькове — 9 тысяч, во Львове — 6 тысяч, в Днепре лишь 2 тысячи.

В то же время сейчас наиболее активно ведется строительство именно в Киевской области — 174 ЖК. В Киеве строят 153 комплекса, во Львове и в Одессе — по 70, в Харькове — 50, в Днепре — 42.

Кроме того, ведется подготовка к строительству еще 23 ЖК в столице, 15 во Львове, 13 в Киевской области, по 10 в Одессе и Днепре, а также 4 в Харькове.

Наибольшие территории осваивает сейчас в Киеве "КАН Девелопмент" и City One Development (по 10% застраиваемой площади), "Киевгорстрой" (9%), UDP (7%), KSM-Group и Perfect Group (по 6%).

Также ЛУН опубликовал аналогичные данные и по остальным основным украинским центрам застройки. В частности, в Харькове три четверти застраиваемой площади приходится на "Житлобуд-1" И "Житлобуд-2".

В Одессе строительство ведет главным образом "Пространство Девелопмент" (23%), еще 11% приходится на "Стикон", 10% — на "Будову", по 9% — Citex Development и Perfect Group, 8% — Kadorr Group.

В Днепре 19% застраиваемых территорий осваивает "Артпроектбуд", 17% — "Строитель-П" и Logos Development Group, 14% — Comfort City Group, а во Львове 23% приходится на "Риэл" и 18% — на "Нове місто". Наибольшее же разнообразие застройщиков сейчас в Киевской области: ЛУН фиксирует сразу 60 компаний с долей от 1%.

Кроме того, сервис назвал топ-20 жилых комплексов по каждому из исследуемых регионов. В частности, в Киеве в пятерку лидеров по просмотрам попали ЖК Great, Respublika, "Файна Таун", Svitlo Park и "Новая Англия".