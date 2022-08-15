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Кількість продажів нерухомості в Україні зменшилась у 8 разів
У другому кварталі 2022 року нотаріуси оформили угоди купівлі-продажу 20 477 об'єктів нерухомості. Кількість купівель квартир сягла 13% від торішніх показників.
Про це повідомляє платформа Опендатабот, посилаючись на дані Мін'юсту.
Так, за квітень, травень та червень поточного року було оформлено 9 417 угод про придбання квартир. Це 13% у порівнянні з відповідним періодом у минулому році.
Дещо більше угод за цей період нотаріуси оформили щодо купівлі-продажу земельних ділянок - 11 060. Це майже 16% від торішніх показників за другий квартал.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Наразі в Україні працює 4917 нотаріусів. До моменту вторгнення РФ в Україну у лютому їх було 6560.
Зазначимо, війна примушує мешканців багатьох регіонів України змінювати місце проживання та переїжджати з території підвищеної небезпеки до відносно спокійних областей. У липні 2022 року в порівнянні із жовтнем 2021-го рекордсменами за сплеском інтересу українців до оренди стали Закарпатська, Полтавська та Тернопільська області.