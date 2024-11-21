Компанія "РІЕЛ" побудує у Києві та Львові житлові комплекси на 7360 квартир

Будівельна компанія "РІЕЛ" планує реалізувати нові проєкти у Києві та Львові сукупною площею приблизно 460 000 кв. м.

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Про це розповів власник і СЕО компанії Ростислав Мельник в інтерв’ю Forbes Ukraine.

За його словами, компанія планує побудувати нові житлові об’єкти у Львові – ЖК Soho на 2758 квартир і ЖК BigBen на 678 квартир, у Києві – ЖК Sister на 2635 квартир і ЖК Brother на 1289 квартир.

Всього планують здати в експлуатацію у майбутніх проєктах 7360 квартир, які будуватимуть поетапно.

"Наш поточний план – тримати в девелопменті і продажах одночасно 100 000 кв. м у Києві та Львові. З них є обʼєкти, які компанія будуватиме два роки, є – на три роки. При зміні ринку будемо підлаштовуватися", – зауважив Мельник.

На початок повномасштабної війни у 2022 році компанія розпочала будівництво приблизно 600 000 кв. м у Львові та Києві.

До жовтня 2024 року вона ввела в експлуатацію 520 000 кв. м, це 84% від запланованого. Наразі у столиці компанія добудовує першу чергу ЖК Nordica і третю чергу ЖК Ok’land, які планує здати у грудні. У Львові "РІЕЛ" добудовує 84 000 кв. м, з яких більшу частину завершить у 2025 році.

Під час війни компанія почала будувати у Києві другу чергу ЖК Nordica Residence і Maxima Residence, у Львові – восьму чергу ЖК "Велика Британія" та Hyde Park.

Зауважимо, компанія "РІЕЛ" здала у 2023 році 3209 квартир у восьми ЖК: у Києві (55% серед зданих квартир) і Львові (45% серед зданих квартир), посівши друге місце у рейтингу девелоперів.

Раніше повідомлялося, що з початку війни серед усіх заявлених до введення в експлуатацію проєктів житла без затримок було введено лише 15% черг будівництва.