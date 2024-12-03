Квартира за донат 300 гривень: ЛУН і партнери збирають кошти на бронетранспортери для Третьої штурмової

За донат від 300 грн можна виграти двокімнатну квартиру площею 74 м² у ЖК "Берег Дніпра".

Стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. Київ, 12 грудня, офлайн Забронювати участь

ЛУН, РІЄЛ та фільм "Збори ОСББ" розігрують квартиру в Києві, запустивши новий великий збір на 15 млн грн для закупівлі бронетранспортерів для Третьої штурмової бригади.

Щоб зібрати кошти, розігрується квартира на 74 квадратні метри у вже зданому будинку ЖК "Берег Дніпра". Вартість квартири - близько 5 млн грн, тож планується потроїти цю суму та передати кошти на підтримку армії.

Це вже третій збір ЛУН із розіграшем квартири за донати. Перший збір проводився спільно з "Повернись живим", і було зібрано 21,5 млн грн, за які придбали 7 пунктів управління БПЛА. Переможцем квартири за донат став військовий.

Другий збір та розіграш квартири проводили спільно з Atlas Weekend, де ЛУН взяв участь у великому зборі на 100 млн грн. Усі кошти були передані платформі United24 для закупівлі FPV дронів.

РІЄЛ вже вдруге проводить спільний збір з ЛУН, безкоштовно передавши готову квартиру у зданому ЖК.

Фільм "Збори ОСББ", що виходить у прокат 12 грудня, став першим українським кіно, яке стало партнером великого збору для ЗСУ. Це також єдина можливість дістати телефон у кінотеатрі та сфотографувати великий екран, не порушуючи закону, — для цього треба лише відсканувати QR-код монобанки збору.

Посилання на банку збору — https://send.monobank.ua/jar/9z31VxCmfj

Умови збору: 1 шанс - дотан 300 гривень. Організатори наголошують: надсилаючи донат не з картки Монобанку, слід вказати у коментарях своє ім’я, прізвище та контактний номер телефону. Донати без цієї інформації не братимуть участі в розіграші.



