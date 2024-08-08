Мешканці прифронтових територій зможуть отримувати компенсації за знищене житло

Мешканці в зоні активних бойових дій в Україні відтепер можуть отримувати компенсації за знищене житло за програмою "єВідновлення".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Зазначається, що комісіям органів місцевого самоврядування в громадах, які знаходяться в зоні активних бойових дій, надано можливість розглядати заяви від громадян чиє житло було знищене через агресію РФ.

"Після оновлення нормативної бази та функціоналу програми єВідновлення, в тих випадках, коли обстеження майна не створює загрози для життя та здоров’я членів комісії, вони можуть опрацьовувати заяви громадян та нараховувати компенсацію", - зауважують у Мінінфраструктурі.

Як пояснюють у відомстві, компенсація може надаватись у вигляді житлового сертифікату або виплати для відбудови на власній земельній ділянці.

"Придбати житло чи збудувати нове громадяни можуть виключно на території, де немає активних бойових дій і яка не перебуває під тимчасовою окупацією", - уточнюють у Мінінфраструктурі.

Там додають, що якщо під час оцінки стану житла, комісія визначить, що воно підлягає відновленню, буде складено відповідний акт про обстеження, який внесуть в Реєстр пошкодженого та знищеного майна.

"В такому випадку, отримати кошти для відновлення цього житла можна буде лише після виключення громади з переліку таких, де тривають активні бойові дії", - наголошують у відомстві.

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів України ухвалив рішення дозволити проведення комісійного обстеження та фіксації знищених війною об'єктів на території активних бойових дій.

Уряд додатково направить 6,8 млрд грн на програму "єВідновлення"

Уряд України виділив додаткових 6,8 млрд грн на реалізацію програми "єВідновлення". Це рішення стало можливим завдяки фінансовій підтримці міжнародних партнерів.

З виділеної суми 2,4 млрд грн буде спрямовано на ремонти житла українців, що включає дрібні, середні та капітальні ремонти. Цей компонент програми фінансується за рахунок гранту від Світового банку.

Ще 4,4 млрд грн будуть направлені на фінансування житлових сертифікатів. Цей компонент підтримує та фінансує банк розвитку Ради Європи.

Нагадаємо, після запуску державної програми "єВідновлення" із травня 2023 року тисячі українців відбудували чи придбали нове житло.

За отримані кошти 75% придбали квартири, а чверть — приватні будинки. Середня сума реалізованих сертифікатів — 1,8 млн грн. Найчастіше люди купували нове житло у Києві та області, а також на Харківщині, Миколаївщині та Чернігівщині.

Але отримати житлові сертифікати можуть не всі українці, які втратили житло, - це головний мінус програми. Детальніше про це читайте в матеріалі Delo.ua.