Микитась закликає до аудиту "Київміськбуду"

Екс-нардеп Максим Микитась закликав провести ретельний аудит будівельних об'єктів "Київміськбуду" та зробити оргвисновки щодо керівництва цієї компанії. Він стверджує, що "Київміськбуд" наразі на грані повного колапсу.

Про це він заявив в своєму інтерв'ю журналістам ІА "Українські Новини".

Також Микитась заявив, що для добудови об'єктів "Укрбуду", які в всій час були передані "Київміськбуду", бюджетні кошти не потрібні. Він також заявив, що згідно з даними первинних аудитів, на ліквідних активах "Укрбуду" добре заробили.

"Зараз "Київміськбуд" буквально на грані і це пряма відповідальність керівництва цієї компанії. Нагадаю, прийом об’єктів незавершеного будівництва "Укрбуду" розпочався у березні 2020 року, після аудиту. До речі, за початковими загальними підрахунками кінцевий профіт з об’єктів переданих КМБ повинен був становити під 4,5-5 мільярдів гривень. Але цей загальний розрахунок по всім проєктам кудись "загубився". Аудит нібито виявив поточний дефіцит у 2 млрд. грн., і це за дуже "щедрими" підрахунками КМБ", - підкреслив він.

Бізнесмен підкреслив, що потрібно ще врахувати підвищення вартості оплат за розстрочками та підвищення кінцевої вартості квадратних метрів та додаткових збудованих площ на чому "Київміськбуд" також додатково заробив.

Він додав, що на більшості будмайданчиків "Укрбуду" "Київміськбуд" розпочав будівництво непередбачених планом забудови додаткових корпусів, секцій, комерційної нерухомості та вже від свого імені здійснював продажі.

"Маємо аудит, який показав, що на добудову об'єктів не вистачає 2 млрд. грн. А зараз вони вказують, що станом на 1 лютого 2023 року "Київміськбуд" виконав на об'єктах "Укрбуда" будівельно-монтажних робіт на загальну суму 3,5 млрд. гривень. Звідки така сума? При цьому надходження з продажу нерухомості та від ФФБ становили приблизно 2,7 млрд гривень. Значно більше аудиторських 2-ох мільярдів дефіциту! І на додачу вони тепер кажуть, що за даними "Київміськбуду", для повного завершення усіх проектів "Укрбуду" "з урахуванням динаміки зростання вартості будівельних матеріалів та енергоносіїв", не вистачає 1,7 млрд. гривень. Звідки така арифметика?", - вказує Микитась.

За його даними, фінансова ситуація ще більш неоднозначна.

"З власних джерел знаємо, що від "укрбудівських" проєктів одержано 3,5 мільярда гривень, а за візуальним технічним аудитом і зовнішніми оцінками професіоналів вкладено не набагато більше 1 мільярда гривень", - каже Микитась.

Забудовник наполягає на тому, щоб був проведений аудит та розслідування, а на їх час діючий менеджмент "Київмісьбуду" має бути відсторонений від впливу на звіт.

"Це не недбальство, це грабунок укрбудівських інвесторів, майна і тепер, якщо ще дофінансує Київ чи держава - бюджетних коштів. За це має бути відповідальність, адже зараз будівництво на всіх ЖК, укрбудівських і не укрбудівських, стоїть. І є високий ризик повного колапсу будівельної компанії. Думаю, за таких обставин оргвисновки по керівництву КМБ були б цілком доречні", - заявив бізнесмен.

За його словами, для розслідування та повернення "Укрбуду" його активів лише потрібна політична воля, бо вже є результати розслідувань відносно багатьох учасників схем.

"Основну доказову базу вже давно зібрано, вручено 13 підозр виконавцям середнього рівня – нотаріусам, фунтам і кільком організаторам, зокрема колишньому гендиректору Олегу Майбороді. Але наразі зараз активного процесу не спостерігаємо, а кільком чільним організаторам – Фєдотєнкову і Майбороді - навіть дозволили втекти у Відень. На жаль, процес повернення активів зараз теж стоїть", - сказав Микитась.