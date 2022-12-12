Можливо, будуть такі населені пункти, які ми не зможемо відбудувати, – Олена Шуляк

Глава партії "Слуга народу" Олена Шуляк припускає, що не вдасться відбудувати всі міста, оскільки деякі з них російські окупанти зруйнували повністю.

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Про це глава партії "Слуга народу" Олена Шуляк розповіла в інтерв'ю "РБК Україна".

"Також, як би боляче не було про це говорити, але, можливо, будуть такі населені пункти, які ми не зможемо відбудувати, тому що вони зруйновані вщент, ворог їх стер з лиця нашої землі", - сказала нардеп.

Шуляк зазначила, що при відновленні у фокусі уваги мають бути деокуповані міста.

"Є області, які деокуповані, і нам здається, що саме ці області мають бути у фокусі уваги відновлення. Але й ті області, які сьогодні прийняли людей та бізнес, їх території також потрібно перепланувати з огляду на особливості економічні та демографічні", - сказала вона.

Шуляк пояснила, що в Україні на сьогоднішній день є громади, у яких кількість мешканців збільшилась на 25%. Слід розуміти, що це додаткове навантаження і на інфраструктуру, і доступ до державних послуг.

Нагадаємо, що в Україні запускають Реєстр пошкодженого та зруйнованого майна.