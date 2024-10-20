На Івано-Франківщині виставили на аукціон приміщення ветлікарні за одну гривню

Фонд держмайна України оголосив аукціон з приватизації будівлі ветеринарної медицини загальною площею 128,9 м², що розташована в селищі Делятин, Івано-Франківської області.

Про це повідомили у пресслужбі фонду.

Аукціон відбудеться на платформі "Прозорро.Продажі" 21 жовтня, а подати цінові пропозиції можна до 20 жовтня. Стартова ціна об’єкта — символічна 1 гривня без ПДВ.

Об’єкт розташований у центрі селища, поряд з річкою Прут і національною трасою Н09, що робить його привабливим для інвестування.

До складу приватизаційного лота входять одноповерхова будівля ветлікарні, зведена у 1939 році, та дерев'яна вбиральня 1950 року. Ветлікарня раніше не використовувалася і не перебуває в оренді.

Продаж “гривнівок”

Нагадаємо,10-12 вересня ФДМУ провів перші аукціони з приватизації об’єктів зі стартовою ціною в 1 гривню, які одразу ж виявилися дуже успішними. Зокрема, за 1,5 мільйона гривень 10 вересня вдалося продати нежитлову будівлю в Одесі.

С середині серпня ФДМУ виставив на продаж перші об'єкти за 1 гривню. Вони включали адміністративні будівлі та нежитлові приміщення різного призначення в Одеській та Житомирській областях.

Пізніше на торги були виставлені чотири різноманітні об'єкти в Закарпатській, Черкаській та Львівській областях.