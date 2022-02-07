Налоговая служба теперь проверяет покупателей перед приобретением недвижимости

Вступил в силу совместный приказ Минюста и Минфина, по которому регистрация прав на недвижимость будет проводиться после проверки Государственной налоговой службой (ГНС) данных о покупателе. Об этом сообщает издание "Дебет-Кредит".

Запросы на проверку будут подавать нотариусы и государственные регистраторы на этапе принятия заявлений на проведение регистрационных действий. Для этого необходимы фамилия, имя, отчество и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

ГНС будет проверять соответствие данных информации из Государственного реестра физических лиц-налогоплательщиков. Также будет сверяться информация с Государственным реестром прав на недвижимое имущество.

Совместный приказ Минюста и Минфина от 31 января 2022 года № 280/5/41 был опубликован 4 февраля в "Официальном вестнике" № 10. Документ вступил в силу с 5 февраля.

При покупке недвижимости проблемы с соблюдением законов иногда приводят к неожиданным последствиям. Так, Кассационный административный суд Верховного суда разрешил снести 6-этажный дом во Львове, который построили незаконно. При этом квартиры в многоэтажке уже распродали, а покупатели успели оформить право собственности.

Для тех, кто желает приобрести жилье, с начала 2022 года уже действует неприятное новшество. В Украине увеличился налог на недвижимость — рост вызван изменением минимальной зарплаты, которая 1 декабря 2021 года повысилась с 6 до 6,5 тысячи грн. С начала года ставка налогообложения одного квадратного метра жилой площади составляет 97,5 грн.

С 1 января 2021 года этот налог уже увеличивался — с 62,5 грн до 70,8 грн за один квадратный метр. При этом налог на "лишние" квадратные метры может отличаться в разных населенных пунктах. Ставку устанавливает местная власть. Единственное ограничение — ставка налога не может превышать 1,5% минимальной зарплаты.