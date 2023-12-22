Незламний «Гефест»: за 2 роки війни компанія побудувала 160 тисяч кв.м, 2300 квартир та 6 ЖК

Будівельна компанія «Гефест» розробила власну антикризову стратегію в умовах війни. Це дозволило забудовникам не тільки зберегти бізнес та своєчасно здати свої об’єкти, але й перевиконати власний план з будівництва нових.

За два роки війни в Україні «Гефест» побудував 6 жилкомплексів, а це - 160 тисяч квадратних метрів.

«Війна стала справжнім викликом для бізнесу. Попри випробування, з якими наша країна стикається щодня, нашій компанії вдалось за два роки воєнного стану не зупинитись й звести нове житло для українців. 2023 рік був нелегкий, але ми не зупинились ані на день. Скільки було викликів – стільки рішень ми знайшли. Скільки ще буде їх – стільки ж знайдемо надалі. Це стало можливим завдяки усій команді «Гефест», яка ніколи не здається», - зазначає СЕО Василіс Бумбурас.

З його слів, найголовнішими завданнями для компанії були налагодження логістики з поставки будівельних матеріалів та збереження робочих місць.

«Долати труднощі, пов'язані з нестабільністю на фінансовому ринку, працювати в умовах постійної загрози, шукати нові шляхи у всьому від стратегії, логістики до постачання, й до того ж давати міцну підтримку своїй країні – це щоденні реалії для нас», - додав Бумбурас.

Інвестори об’єктів будівельної компанії отримали ключі від 2300 квартир. Крім того, «Гефест» запустив два нових проєкти, а також продовжує будувати в Одесі готель світової мережі Хілтон.

«Наші персональні гарантії – це наші здані будинки й ключі від квартир, які отримують люди, навіть за час війни», - акцентує забудовник.

«Гефест» продовжує інвестувати майданчики в Києві та Одесі.

В наступному 2024 році компанія планує здати 100 тисяч квадратних метрів. А це - 4 жилкомплекси та 1 торгівельний центр.