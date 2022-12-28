Органи місцевого самоврядування отримують нові повноваження за законопроєктом 5655 - заступниця міністра Олександра Азархіна

Новий законопроект щодо містобудування №5655 викликав бурхливі дискусії. Заступниця міністра громад, територій та інфраструктури Олександра Азархіна вважає, що насамперед реформа працюватиме на користь громад, а також — чесних забудовників.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Реформа містобудування, за яку проголосував український парламент, ухваливши проект закону №5655, призведе до децентралізації контролю, що раніше був сконцентрований у одних руках. Про це в ефірі «Єдиного телемарафону» заявила заступниця міністра громад, територій та інфраструктури Олександра Азархіна.

Вона пояснила, що йдеться про розподіл функцій контролю та нагляду (ці 2 функції не можуть бути в одного суб’єкта, адже це породжує конфлікт інтересів та корупційні ризики): нагляд за галуззю та суб’єктами містобудування (забудовниками, архітекторами, органами контролю, генпідрядниками тощо) здійснює держава в особі Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

«У замовника будівництва з’явиться можливість вибору органу, що його контролюватиме, - це може бути місцева влада або приватний орган контролю (уповноважена особа з містобудування). Для приватного контролю буде розширена відповідальність за результати роботи - вони ризикуватимуть власним майном», - каже Олександра Азархіна.

Також, за словами заступниці міністра, в результаті реформи держава у особі ДІАМ (Державна інспекція архітектур та містобудування) контролюватиме виключно складні об’єкти будівництва (мости, АЕС, тунелі, порти), ті об’єкти, що будуються за кошти платників податків та об’єкти культурної спадщини національного значення.

«Зміняться та розширяться функції органів місцевого самоврядування (ОМС). ОМС зобов’язані проводити моніторинг забудови у громадах, виявляти самочинне будівництво, перевіряти об’єкти, визначені електронною системою як ризиковані, та реагувати на повідомлення про порушення від громадськості. А за неналежне здійснення моніторингу посадові особи нестимуть визначену відповідальність. У ОМС з’явиться можливість у визначених випадках зносити незаконні об’єкти без рішення суду.», - пояснила Олександра Азархіна.

На її погляд, вкрай важливо, що в результаті запровадження нової реформи містобудування відбудеться повна цифровізація процесів.

«Електронна система унеможливить знесення будівлі з історичною цінністю — таке рішення буде автоматично заблоковано. Перелік об’єктів культурної спадщини має бути в єдину електронну систему у сфері будівництва і будь-який незаконний демонтаж можна буде легко ідентифікувати під час моніторингу органами ОМС або перевірці органу контролю», - підкреслила Олександра Азархіна.

Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект №5655, який системно змінить «правила гри» у сфері містобудування.