Прокурор Виталий Лало из Офиса генпрокурора может сесть на 8 лет за подделку документов в деле Stolitsa Group, — СМИ

Прокурор Офиса генерального прокурора Виталий Лало внес ложные сведения в ЕРДР о продолжении расследования в деле Stolitsa Group.

Об этом пишет издание "Апостроф".

Сообщается, что Государственным бюро расследований и Офисом генерального прокурора уже более восьми лет расследуются уголовные производства по якобы незаконному строительству жилых комплексов в городе Киеве на землях Государственного предприятия "Научно-исследовательский, производственный агрокомбинат "Пуща-водица".

Указанные факты были неоднократно проверены в десятках уголовных производств с 2014 года, и по результатам расследования все уголовные производства были закрыты из-за отсутствия состава преступления в действиях как представителей Stolitsa Group, так и представителей Агрокомбината "Пуща-водица".

Несмотря на это, в ноябре 2019 года по заявлению общественной организации было зарегистрировано новое уголовное производство по аналогичным фактам, которому присвоен № 1201900000001057.

Более чем за два года расследования указанного производства следствием проведены десятки обысков и экспертиз, сотни выемок и допросов, однако не установлены никакие доказательства нарушения требований действующего законодательства.

Адвокатами Stolitsa Group были добровольно предоставлены все необходимые документы и объяснения, опровергающие предвзятую позицию Офиса генерального прокурора и Государственного бюро расследований, направленную на препятствование хозяйственной деятельности Stolitsa Group.

Сроки расследования в уголовном производстве № 1201900000001057 неоднократно продолжались под предлогом необходимости проведения дополнительных следственных действий, несмотря на то, что все обстоятельства установлены, а документы исследованы.

Как следствие, 28 января 2022 года Печерский районный суд города Киева отказал следователю Государственного бюро расследования Александру Анину в продлении сроков расследования указанного уголовного производства.

Это означает, что в течение пяти дней указанное уголовное производство должно быть закрыто прокурорами Офиса генерального прокурора.

Несмотря на это, 31 января 2022 года прокурор Офиса генерального прокурора Виталий Лало внес ложные сведения в ЕРДР о продолжении расследования в указанном производстве.

Адвокатами обжаловано бездействие прокурора Офиса генерального прокурора Виталия Лало по поводу незакрытия указанного производства.

В результате 14 февраля 2022 года Печерский районный суд города Киева установил, что срок расследования истек 31 января 2022 года, и обязал прокурора Офиса генерального прокурора Виталия Лало закрыть уголовное производство №12019000000001057.

Остается открытым вопрос, предстанет ли прокурор Виталий Лало перед судом по статьям 364 и 382 Уголовного кодекса Украины, санкции которых предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Согласно данным, опубликованным Национальным антикоррупционным бюро Украины, антикоррупционными судами вынесено 70 обвинительных приговоров по подобным делам и 360 обвинительных актов направлено в суд.