Рада схвалила законопроєкт про компенсацію для ВПО за знищене нерухоме майно

У середу, 4 грудня, Верховна Рада України в цілому схвалила законопроєкт щодо виділення компенсації для внутрішньо переміщених осіб за знищене нерухоме майно.

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Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, за законопроєкт № 11028 проголосували 288 депутатів.

Зазначається, що на рівні закону пріоритетне право на отримання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна, матимуть такі категорії ВПО:

досягли пенсійного віку;

мають на утриманні дитину віком до шести років;

виховують без одного з подружжя дитину віком до 14 років.

До другого читання депутати доповнили перелік категорій осіб з-поміж ВПО, які мають пріоритетне право на отримання компенсації за знищену нерухомість, а саме:

ВПО, які мають на утриманні двох і більше дітей;

є одинокими матерями (батьками), які виховують малолітню дитину без батька (матері);

є особами з інвалідністю ІІІ групи;

мають на утриманні дитину віком до шести років, є усиновлювачами дитини, опікунами чи піклувальниками дитини, патронатними вихователями, прийомними батьками чи батьками-вихователями;

мають на утриманні дитину, яка хворіє на тяжкі захворювання.

Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №11281, який передбачає проведення всеукраїнської інвентаризації нерухомості з метою подальшого її використання для розміщення внутрішньо переміщених осіб (ВПО).