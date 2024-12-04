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Рада схвалила законопроєкт про компенсацію для ВПО за знищене нерухоме майно
У середу, 4 грудня, Верховна Рада України в цілому схвалила законопроєкт щодо виділення компенсації для внутрішньо переміщених осіб за знищене нерухоме майно.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За його словами, за законопроєкт № 11028 проголосували 288 депутатів.
Зазначається, що на рівні закону пріоритетне право на отримання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна, матимуть такі категорії ВПО:
- досягли пенсійного віку;
- мають на утриманні дитину віком до шести років;
- виховують без одного з подружжя дитину віком до 14 років.
До другого читання депутати доповнили перелік категорій осіб з-поміж ВПО, які мають пріоритетне право на отримання компенсації за знищену нерухомість, а саме:
- ВПО, які мають на утриманні двох і більше дітей;
- є одинокими матерями (батьками), які виховують малолітню дитину без батька (матері);
- є особами з інвалідністю ІІІ групи;
- мають на утриманні дитину віком до шести років, є усиновлювачами дитини, опікунами чи піклувальниками дитини, патронатними вихователями, прийомними батьками чи батьками-вихователями;
- мають на утриманні дитину, яка хворіє на тяжкі захворювання.
Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №11281, який передбачає проведення всеукраїнської інвентаризації нерухомості з метою подальшого її використання для розміщення внутрішньо переміщених осіб (ВПО).