Рынок новостроек: в декабре цены заметно выросли

В Киевской области, Львове и Одессе стоимость квадратного метра в новостройке повысилась в среднем на 500–700 грн.

Как сообщает проект городских исследований "ЛУН Місто", в Киеве произошло максимальное подорожание недвижимости. За последний месяц средняя стоимость квадратного метра нового жилья в столице увеличилась с 33 тысяч в ноябре до 34 700 грн.

Во Львове цена выросла на 600 грн за квадрат, и сейчас она составляет 20 900 грн. Но не изменилась минимальная стоимость квадратного метра — 14000 грн. А вот в Одессе произошел скачок в цене на 700 грн — до 22 200 грн за квадратный метр. На 500 грн увеличилась и минимальная стоимость жилья — до 16 200 грн за квадрат.

В районах

Самый дорогой район Киева — Печерский. Средняя стоимость квадратного метра нового жилья здесь составляет 67 300 грн — это на 1 200 грн дороже, чем в ноябре. Дешевле жилье в Деснянском районе — 22 400 грн за квадрат, причем за месяц средняя цена снизилась на 200 грн.

Подорожание в агломерации в среднем на 500 грн. Самые дорогие ЖК в Вишневом – 24 500 грн и вышгородские новостройки — 23 500 грн за квадрат.

Во Львове наиболее дорогое жилье в центре города: в Галицком районе — 31 100 грн за квадрат, это на 800 грн дороже, чем в ноябре. Самое дешевое жилье в Сиховском районе — 23 700 грн за квадрат, цена за месяц не изменилась.

В Одессе самым дешевым районом остался Суворовский район — 18 600 грн за кв. м, самый дорогой — Приморский, где средняя стоимость 31 500 грн за кв. м.

По классам жилья

На 1 декабря цена на эконом-класс в Киеве осталась на уровне ноября – в среднем около 22 000 грн за кв. м, с комфортом – 26 900 грн за кв. м. А вот более элитное жилье подорожало: бизнес – с 50 600 до 52 900 грн за кв. м, премиум – с 73 800 до 77 000 грн за кв. м.

Во Львове выросли цены на жилье всех классов: эконом-класс — 16 000 грн за кв. м, комфорт — 19 500 грн за кв. м, бизнес-класс — 28 500 грн за кв. м, премиум — 36 100 грн за кв. м.

В Одессе в экономе — 16 700 грн за кв. м, комфорт — 20 000 грн за кв. м, бизнес — 24 100 грн за кв. м, премиум — 38 600 грн за кв. м.

Стоимость недвижимости Украине во время пандемии коронавируса практически все время дорожает. Причем в последнее время наиболее высоким спросом пользовались квартиры в ценовом диапазоне $50-70 тысяч. Тенденция к подорожанию способствует тому, что в Украине одним из самых популярных видов приумножения капитала остаются инвестиции в недвижимость. Эксперты считают, что еще много десятилетий именно недвижимость будет оставаться самым понятным вложением.