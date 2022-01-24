Стоимость одного гектара земли в Украине перевалила за 33 тысячи грн

После запуска рынка земли в Украине средневзвешенная цена одного гектара земель для товарного сельскохозяйственного производства составляет 33 тысячи 24 грн.

Как сообщает AgroPolit.com, за этот период было совершено 30 тысяч 180 сделок купли-продажи земельных участков общей площадью 109 тысяч 215 гектаров.

Основные результаты за весь период по состоянию на 24 января 2022 года:

– средневзвешенная стоимость договора за один участок – 33 024 грн;

– общее количество сделок купли-продажи земельных участков для товарного с/х производства (паи) – 30 180, что составляет 21% от всех сделок с землей;

– суммарная площадь проданных паев – 109 215 га;

– средний размер проданного участка – 3,62 га.

Неизменными остались максимальная цена объекта купли-продажи – 5 млн 35 тысяч грн во Львовской области.

Максимальный размер участка в Харьковской области – 67,05 га.

За последнюю неделю, с 17 по 23 января, результаты функционирования рынка земли:

– средневзвешенная цена за 1 га на этой неделе составила 31910 грн;

– общее количество сделок купли-продажи земельных участков для товарного с/х производства (паи) – 1 тысяча 149 (что на 556 больше, чем на той неделе);

– суммарная площадь проданных паев – 3 тысячи 770 га;

– средний размер проданного участка – 3,28 га;

– максимальная площадь и максимальная цена за участок на прошлой неделе была зафиксирована в Днепропетровской области – 25,81 га и 788 тысяч 904 грн соответственно.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 16 августа 2021 года в Украине было заключено 7 тысяч 112 сделок на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

С 1 июля в Украине вступил в силу закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения, принятый Верховной Радой в конце марта 2020 года и положивший конец мораторию, действовавшему с 2001 года.

Закон предоставляет владельцам участков (паев) право на их продажу: до этого в Украине можно было лишь передавать сельхозземли в аренду путем заключения долгосрочных договоров.