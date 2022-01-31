Суд обязал ГБР закрыть уголовное дело против застройщика Stolitsa Group

Печерский районный суд обязал Государственное бюро расследований закрыть уголовное дело против застройщика Stolitsa Group, об этом сообщила пресс-служба компании.

Речь идет об уголовном производстве, которое открыло Главное следственное управление Национальной полиции Украины 12 ноября 2019 года. В мае 2020 года его передали для расследования следователям Государственного бюро расследований.

В феврале 2021 года дело закрыли из-за отсутствия состава преступления. В мае того же года следствие в уголовном производстве против Stolitsa Group возобновили. При этом постановление о закрытии уголовного производства отменили.

"Несмотря на очевидное отсутствие необходимости установления дополнительных сведений, учитывая полноту уже проведенного досудебного расследования, следователи Государственного бюро расследований обратились в Печерский районный суд города Киева с ходатайством о продлении сроков досудебного расследования, срок которого истекает 31.01.2022 года", — рассказали в компании.

В свою очередь суд 28 января отказал в продлении срока досудебного расследования. Таким образом, как отметили в Stolitsa Group, поставлена ​​окончательная точка в этом уголовном производстве.

Уточняем, что законодательство не предусматривает повторной подачи ходатайства о продлении срока досудебного расследования после вынесения решения суда об отказе. Поэтому прокуратура теперь должна в течение пяти дней вынести постановление о закрытии указанного уголовного производства, добавили в Stolitsa Group.

Напомним, в августе Stolitsa Group объявила об остановке строительства трех жилых комплексов, которые ранее строил обанкротившийся банк АО АКБ "Аркада".

В частности, речь идет о строительстве 39 домов жилых комплексов "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах".

Хотя еще в апреле 2021-го был подписан меморандум о достройке трех ЖК обанкротившегося банка "Аркада" — ЖК "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах". Документ подписали мэр Киева Виталий Кличко, экс-глава МВД Арсен Аваков, глава СБУ Иван Баканов, замминистра развития общин и территорий Василий Лозинский и директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут. Строительство должна завершить Stolitsa Group.