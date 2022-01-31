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Недвижимость
Дата публикации

Суд обязал ГБР закрыть уголовное дело против застройщика Stolitsa Group

Суд обязал ГБР закрыть уголовное дело против застройщика Stolitsa Group
ЖК Варшавский 2, строительство которым занимается Stolitsa Group. Фото: пресс-служба компании

Печерский районный суд обязал Государственное бюро расследований закрыть уголовное дело против застройщика Stolitsa Group, об этом сообщила пресс-служба компании. 

Речь идет об уголовном производстве, которое открыло Главное следственное управление Национальной полиции Украины 12 ноября 2019 года. В мае 2020 года его передали для расследования следователям Государственного бюро расследований.

В феврале 2021 года дело закрыли из-за отсутствия состава преступления. В мае того же года следствие в уголовном производстве против Stolitsa Group возобновили. При этом постановление о закрытии уголовного производства отменили.

"Несмотря на очевидное отсутствие необходимости установления дополнительных сведений, учитывая полноту уже проведенного досудебного расследования, следователи Государственного бюро расследований обратились в Печерский районный суд города Киева с ходатайством о продлении сроков досудебного расследования, срок которого истекает 31.01.2022 года", — рассказали в компании.

В свою очередь суд 28 января отказал в продлении срока досудебного расследования. Таким образом, как отметили в Stolitsa Group, поставлена ​​окончательная точка в этом уголовном производстве.

Уточняем, что законодательство не предусматривает повторной подачи ходатайства о продлении срока досудебного расследования после вынесения решения суда об отказе. Поэтому прокуратура теперь должна в течение пяти дней вынести постановление о закрытии указанного уголовного производства, добавили в Stolitsa Group.

Напомним, в августе Stolitsa Group объявила об остановке строительства трех жилых комплексов, которые ранее строил обанкротившийся банк АО АКБ "Аркада".

В частности, речь идет о строительстве 39 домов жилых комплексов  "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах".

Хотя еще в апреле 2021-го был подписан меморандум о достройке трех ЖК обанкротившегося банка "Аркада" — ЖК "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах". Документ подписали мэр Киева Виталий Кличко, экс-глава МВД Арсен Аваков, глава СБУ Иван Баканов, замминистра развития общин и территорий Василий Лозинский и директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут. Строительство должна завершить Stolitsa Group.

Автор:
Вита Молодан