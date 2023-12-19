Трансформація України через вдосконалення міст: ZEZMAN Holding представив стратегічну платформу "Sustainable City"

Засновник та СЕО ZEZMAN Holding, Борис Голденштейн , висунув концепцію новаторської стратегічної платформи "Smart Sustainable City" на Першому Українському будівельному конгресі у Києві

Формула трансформації українських міст від ZEZMAN HOLDING передбачає чотири ключові кроки.

1. Вивчення успішних світових практик та підходів Smart Sustainable City : За останні 20 років міста, що розвиваються в умовах концепції Smart Sustainable City, зазнали суттєвих змін. Перший крок - це вивчення цих успішних прикладів, з метою відтворення їх в Україні за короткий період, від 5 до 7 років.

2. Використання міжнародних стандартів для підвищення якості життя : Другий крок передбачає застосування міжнародних стандартів, спрямованих на підвищення рівня життя наших громадян. Не потрібно витрачати десятиліття на пошук власного шляху, оскільки міжнародні інституції вже розробили десятки ISO-стандартів та KPI для міст та їхніх лідерів.

3. Адаптація світових практик до українських реалій : Третій етап включає адаптацію успішних світових практик та підходів до українських реалій. Це дозволить ефективно впроваджувати та відтворювати досягнення в інших країнах у власному контексті.

: Третій етап включає адаптацію успішних світових практик та підходів до українських реалій. Це дозволить ефективно впроваджувати та відтворювати досягнення в інших країнах у власному контексті. 4. Синхронізація цінностей і принципів всіх зацікавлених сторін : Четвертий і ключовий крок - це створення спільних цінностей і принципів між суспільством, владою, розробниками та іншими зацікавленими сторонами. Лише шляхом взаємодії всіх стейкхолдерів можна досягти гармонійного розвитку територій та створити сучасну інфраструктуру, сприятливу для підвищення якості життя населення.

Ця формула визначає стратегічний план для забезпечення ефективної трансформації українських міст в сталі та інноваційні центри.

"У моєму розумінні порятунок світу полягає в його трансформації через створення інтелектуального сталого міста", - зауважив Борис Голденштейн, додавши, - "Такий модерний населений пункт охоплює розумне планування міст, передові технології, енергоефективність, раціональне управління відходами та водними ресурсами, а також активну участь громадян, об'єднаних у ком'юніті, для створення високої якості життя."

Розумне стале місто (Smart Sustainable City) - це інноваційне місто, яке використовує інформаційно-комунікаційні технології та інші ресурси для поліпшення якості життя, оптимізації міської інфраструктури та послуг, а також забезпечення конкурентоспроможності з урахуванням економічних, соціальних, екологічних та культурних аспектів.

“Щоб виграти конкуренцію за українців, не достатньо забезпечити базову безпеку. Сьогодні агломерації та мегаполіси, що розвиваються за принципами Smart Sustainable City здатні конкурувати з окремими державами, за виховання, утримання, залучення талановитих та економічно активних жителів з усього світу, - говорить Борис Голденштейн. - Адаптуючи та імплементуючи найкращі міжнародні практики вже сьогодні — ми прискорюємо відновлення та розквіт України. Розвиток сталих міст можливий лише на основі ефективного партнерства громади, держави, бізнесу та міжнародних установ. Я вдячний колегам з якими сьогодні ми розпочали об'єднувати ціх стейкхолдерів на стратегічній платформі Smart Sustainable City. Трансформація України шляхом трансформації міст - на часі, об'єднуємося!”.