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Трансформація України через вдосконалення міст: ZEZMAN Holding представив стратегічну платформу "Sustainable City"

Трансформація України через вдосконалення міст: ZEZMAN Holding представив стратегічну платформу "Sustainable City"

Засновник та СЕО ZEZMAN Holding, Борис Голденштейн, висунув концепцію новаторської стратегічної платформи "Smart Sustainable City" на Першому Українському будівельному конгресі у Києві

Формула трансформації українських міст від ZEZMAN HOLDING передбачає чотири ключові кроки.

  • 1. Вивчення успішних світових практик та підходів Smart Sustainable City: За останні 20 років міста, що розвиваються в умовах концепції Smart Sustainable City, зазнали суттєвих змін. Перший крок - це вивчення цих успішних прикладів, з метою відтворення їх в Україні за короткий період, від 5 до 7 років.
  • 2. Використання міжнародних стандартів для підвищення якості життя: Другий крок передбачає застосування міжнародних стандартів, спрямованих на підвищення рівня життя наших громадян. Не потрібно витрачати десятиліття на пошук власного шляху, оскільки міжнародні інституції вже розробили десятки ISO-стандартів та KPI для міст та їхніх лідерів.
  • 3. Адаптація світових практик до українських реалій: Третій етап включає адаптацію успішних світових практик та підходів до українських реалій. Це дозволить ефективно впроваджувати та відтворювати досягнення в інших країнах у власному контексті.
  • 4. Синхронізація цінностей і принципів всіх зацікавлених сторін: Четвертий і ключовий крок - це створення спільних цінностей і принципів між суспільством, владою, розробниками та іншими зацікавленими сторонами. Лише шляхом взаємодії всіх стейкхолдерів можна досягти гармонійного розвитку територій та створити сучасну інфраструктуру, сприятливу для підвищення якості життя населення.
Фото 2 — Трансформація України через вдосконалення міст: ZEZMAN Holding представив стратегічну платформу "Sustainable City"

Ця формула визначає стратегічний план для забезпечення ефективної трансформації українських міст в сталі та інноваційні центри.

"У моєму розумінні порятунок світу полягає в його трансформації через створення інтелектуального сталого міста", - зауважив Борис Голденштейн, додавши, - "Такий модерний населений пункт охоплює розумне планування міст, передові технології, енергоефективність, раціональне управління відходами та водними ресурсами, а також активну участь громадян, об'єднаних у ком'юніті, для створення високої якості життя."

Розумне стале місто (Smart Sustainable City) - це інноваційне місто, яке використовує інформаційно-комунікаційні технології та інші ресурси для поліпшення якості життя, оптимізації міської інфраструктури та послуг, а також забезпечення конкурентоспроможності з урахуванням економічних, соціальних, екологічних та культурних аспектів.

Фото 3 — Трансформація України через вдосконалення міст: ZEZMAN Holding представив стратегічну платформу "Sustainable City"

“Щоб виграти конкуренцію за українців, не достатньо забезпечити базову безпеку. Сьогодні агломерації та мегаполіси, що розвиваються за принципами Smart Sustainable City здатні конкурувати з окремими державами, за виховання, утримання, залучення талановитих та економічно активних жителів з усього світу, - говорить Борис Голденштейн. - Адаптуючи та імплементуючи найкращі міжнародні практики вже сьогодні — ми прискорюємо  відновлення  та розквіт України. Розвиток сталих міст можливий лише на основі ефективного партнерства громади, держави, бізнесу та міжнародних установ. Я вдячний колегам з якими сьогодні ми розпочали об'єднувати ціх стейкхолдерів на стратегічній платформі Smart Sustainable City. Трансформація України шляхом трансформації міст - на часі, об'єднуємося!”.