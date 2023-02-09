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Нерухомість
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Укрексімбанк виставив на голландському аукціоні майно ТОВ "Черкаська Продовольча Компанія"

Укрексімбанк виставив на голландському аукціоні майно ТОВ "Черкаська Продовольча Компанія"
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На голландський аукціон виставляються боргові зобов’язання перед Укрексімбанком одного з колишніх лідерів м’ясопереробної промисловості – ТОВ "Черкаська Продовольча Компанія", забезпечені іпотекою значного масиву виробничої нерухомості у м. Черкаси.

Умови голландського аукціону (із можливістю зниження вартості ціни продажу):

Стартова ціна аукціону – 361,3 млн грн. 

Мінімальна ціна – 49,2 млн грн.

У забезпеченні за кредитним договором, укладеним між АТ "Укрексімбанк" та ТОВ «Черкаська Продовольча Компанія», перебувають:

  • Будівлі та споруди майнового комплексу загальною площею понад 58 тис. кв. м. у м. Черкаси по вулиці Смілянській – головній транспортній артерії міста. Розташовуються на відстані близько 4 км від центру, поблизу району з найбільш розвиненою соціальною інфраструктурою, закладами громадського харчування та розважальними закладами.
  • Приміщення магазину загальною площею понад 180 кв. м., частина яких використовується під супермаркет, розташовані на вулиці Гоголя, одній з центральних вулиць міста Черкаси. 

Інвестиційна привабливість: 

Нежитлові об’єкти розташовані в безпосередній близькості від залізничного вокзалу  міста Черкаси у районі з високою щільністю проживання населення, що гарантуватиме новому власникові максимальний клієнтопотік.

Територія ТОВ "Черкаська Продовольча Компанія" фасадною частиною виходить на основну автомагістраль міста – вулицю Смілянську, що дає можливість, за потреби, забезпечити  транспортне сполучення підприємства навіть з використанням великогабаритного транспорту.

Наявна можливість з найменшими затратами здійснювати охорону приміщень, адже територія підприємства належним чином огороджена, а всі проїзди на неї контролюються.

Інженерні комунікації та системи, а саме електрика, каналізація, опалення, водопровід, вентиляція тощо, здатні забезпечити організацію енергозатратного виробництва;

Можливість набуття переможцем аукціону права власності на об’єкти нерухомого майна шляхом прозорої процедури.

Придбати права вимоги за кредитними договорами можна 9 березня 2023 року в електронній системі ДП "СЕТАМ".   