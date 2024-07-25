"Укрфінжитло" дало дозвіл ПриватБанку на збільшення ліміту кредитування програми "єОселя"

ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло"), що виступає розпорядником державної програми "єОселя", погодило збільшення ПриватБанком суми кредиту з 5 млрд грн до 8,5 млрд грн.

Про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення компанії в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). Зазначається, що відповідне рішення ухвалено єдиним акціонером ПрАТ 22 липня.

Повідомляється, що між "Укрфінжитлом" і ПриватБанком погоджено підписання договорів про внесення змін і доповнень до договору невідновлюваної кредитної лінії від 28 жовтня 2022 року щодо збільшення суми кредиту до 8 млрд грн, а також до договору застави від 23 серпня 2023 року про додаткове забезпечення за рахунок ОВДП номінальною вартістю 8 млрд грн.

Термін погашення кредитної лінії залишився без змін - 27 жовтня 2043 року.

Про програму "єОселя"

Програма доступного іпотечного кредитування "єОселя" запрацювала в Україні з жовтня 2022 року. На пільгову іпотеку під 3% річних терміном до 20 років із початковим внеском від 20% вартості житла можуть претендувати військовослужбовці-контрактники ЗСУ, працівники сектору безпеки й оборони, медпрацівники, педагоги, наукові співробітники.

З 1 серпня 2023 року подати заявку на участь у програмі "єОселя" під 7% отримали можливість ветерани війни, учасники бойових дій, внутрішньо переміщені особи (ВПО) та громадяни, які не мають власного житла, більшого за нормативну площу.

За умовами програми, пільгові категорії учасників можуть придбати житло в споруджуваному будинку і будинках, не старших за 10 років (у столиці та обласних центрах), решта учасників - у будинку, не старшому за три роки, або в об'єкті, що будується.

У програмі беруть участь десять банків-партнерів: державні Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Укрексімбанк, Сенс Банк, а також банк МТБ Банк, ТАСкомбанк, "Глобус", Sky Bank і Банк Кредит Дніпро.

За даними "Укрфінжитло", на 24 липня кредити вже видано 11,636 тис. учасникам програми на суму 18,489 млрд грн. При цьому лише за перше півріччя 2024 року в рамках програми "єОселя" було видано 5137 кредитів на купівлю житла на загальну суму 8,7 млрд грн.

У Раді пропонують пом'якшити умови "єОселі" для переселенців

У червні у Верховній Раді було запропоновано пом'якшити умови програми "єОселя" для внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, пропонується переглянути вимоги щодо віку житла, оскільки поточне обмеження (не більше трьох років з моменту введення в експлуатацію) значно звужує вибір для переселенців, особливо у регіонах з обмеженою кількістю новобудов.

Пропонується зменшити розмір першого внеску з 20% до 15% та встановити пільгову кредитну ставку у 5% замість 7%.

Також розглядається можливість розширення програми для сімей з дітьми та дозвіл ВПО купувати житло незалежно від його віку за умови відповідності державним будівельним нормам.

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