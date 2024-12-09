В Україні розпочався другий етап реалізації проєкту "HOME: Компенсація за знищене житло"

В рамках проєкту "HOME: Компенсація за знищене житло" власники житлових сертифікатів, отриманих за державною програмою компенсацій за пошкоджене та знищене житло, зможуть придбати нові оселі замість знищених через російську агресію.

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Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

У відомстві нагадали, що у червні цього року між Україною та Банком розвитку Ради Європи (БРРЄ) була підписана кредитна угода на 100 мільйонів євро.

За словами віцепрем’єр-міністра з відновлення Олексія Кулеби, Україна отримала другий транш в обсязі 30 млн євро, які спрямовано на оплату понад 800 житлових сертифікатів. БРРЄ за результатами розподілу першого траншу в обсязі 70 млн євро виділив наступне фінансування відповідно до умов угоди.

Як зазначила заступниця міністра Наталія Козловська, кошти вже зараховані на поточний рахунок "Укрпошти". Наразі власники житлових сертифікатів отримують сповіщення у застосунку "Дія" або в особистому кабінеті на порталі "Дія" про бронювання коштів.

"Далі обирають житло та звертаються до нотаріуса для оформлення договору купівлі-продажу протягом 30 днів. Співпраця із Банком розвитку Ради Європи для підтримки постраждалих осіб продовжиться і у 2025 році", - йдеться в її повідомленні.

Про проєкт "HOME: Компенсація за знищене житло"

В рамках проєкту "HOME: Компенсація за знищене житло" власники житлових сертифікатів, отриманих за державною програмою компенсацій за пошкоджене та знищене житло, зможуть придбати нові оселі замість знищених через російську агресію. Пріоритетне право на компенсацію за програмою мають учасники бойових дій, захисники і захисниці, які повертаються та потребують відновлення, особи з інвалідністю та багатодітні сімʼї.

На сьогодні до Державного реєстру пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ) внесено понад 240 тисяч об'єктів нерухомості. Держава продовжує працювати для підтримки людей, постраждалих внаслідок збройної агресії росії проти України. Понад 1800 осіб, чиє житло було знищене, реалізували своє право на компенсацію з використанням житлового сертифіката і придбали житло.