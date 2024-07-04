Вартість проєктного інституту "Діпроверф" на онлайн-торгах ФДМУ зросла у понад 7 разів

Фонд держмайна України (ФДМУ) провів успішний онлайн-аукціон з продажу ЄМК ДП "Державний проєктний інститут "Діпроверф" з переможною ставкою 107 млн грн.

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Про це повідомляє голова ФДМУ Віталій Коваль.

"Фонд продовжує успішні приватизаційні аукціони, що вкотре доводить - приватизація на часі, а ринок сам регулює вартість активів. З понад 15 млн грн стартової до 107 млн грн переможної. Ціна на сьогоднішніх онлайн-торгах проектного інституту "ДІПРОВЕРФ" зросла в 7,12 разів", - йдеться в його повідомленні.

За словами голови Фонду, за обʼєкт в системі "Прозорро.Продажі" змагалися 13 інвесторів. Він зазначив, що це є вдалим капіталовкладенням, адже інститут знаходиться в Солом'янському районі Києва.

"Поруч - зупинки громадського транспорту та зручна транспортна розв'язка. Також поблизу - Київська міська лікарня №4, Солом'янський ландшафтний парк, озера, сквери, магазини, школа та відділення пошти", - розповів Коваль.

Згідно з інформацією на сторінці лоту у ФДМУ, чисельність працівників інституту складає 12 осіб. Основним видом діяльності відповідно до Статуту є діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

Новий власник отримає виробничі, складські, адміністративні будівлі, 223 одиниці рухомого майна та 5 одиниць автотранспортних засобів.

Також, згідно з умовами продажу, покупець зобов’язаний забезпечити погашення простроченої кредиторської заборгованості та не допустити звільнення працівників протягом шести місяців.

Держбюджет поповнився 650 млн грн від приватизації

За результатами січня-березня від малої приватизації до державного бюджету України вже надійшло понад 650 мільйонів гривень.

Зазначається, що найдорожчими об’єктами стали Київське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство та майновий комплекс державного підприємства "ТВК" в Одесі. Останній був проданий за понад 106 мільйонів гривень.

Водночас, переможна пропозиція за Київське протезно-ортопедичне підприємство становила понад 165 мільйонів гривень, при стартовій ціні в більш як 31 мільйон.

Що стосується 2023 року, то надходження від приватизації у державний бюджет були заплановані в сумі 6 мільярдів гривень, та станом на грудень до державного бюджету надійшло тільки 2,6 мільярда. Загалом у 2023 році державна електронна система "Prozorro.Продажі" поповнила бюджети різних рівнів на понад 3,3 мільярда гривень.