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Взяти іпотеку за програмою "єОселя" тепер можна на об'єкт ще при будівництві
Програма доступного кредитування житла "єОселя" розширилася. Тепер за нею можна буде оформити кредит на житло, яке перебуває на етапі будівництва.
Про це повідомив президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе.
В рамках нових можливостей вже уклали першу угоду на суму 2,2 млн грн терміном на 20 років за відсотковою ставкою 3%. Перший внесок склав 28% вартості квартири, що становить понад 863 тис грн. Щомісячні виплати за кредитом орієнтовно складуть 14,7 тис грн.
Квартира, площею 87,6 м², розташована у 2-й черзі ЖК Family&Friends будівельної компанії GEOS. Введення житлового комплексу в експлуатацію заплановане на I квартал 2024 року. Іпотечну угоду уклав партнер програми “єОселя” Глобус банк.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Парцхаладзе також розповів, що першою розширенням програми скористалася 36-річна доцентка Київського технічного університету України “КПІ ім. Ігоря Сікорського”. До початку повномасштабного вторгнення вона разом з чоловіком та 11-річним сином мешкали у Ірпіні. Окупанти зруйнували їхню квартиру, тепер сім'я мешкає у с. Софіївська Борщагівка.
Наразі акредитовані під "єОселю" об’єкти первинного ринку знаходяться в стані активного будівництва: стадія готовності від 40% до 80%. Важлива умова — дотримання запланованих термінів завершення будівельних робіт.
Переважно громадяни, які скористалися програмою, обирають одно- та двокімнатні квартири площею від 40 м² до 70 м² в новобудовах Києва, Львова, Івано-Франківська, Одеси, Луцька та низці інших українських міст.
Лише будівельної компанії GEOS до кінця 2023 року за програмою “єОселя” планує реалізувати до 30 квартир: це 2-кімнатні площею від 65-68 м² та 3-кімнатні площею 76-86 м².
Заступник голови ради директорів конфедерації будівельників України, голова правління Глобус банку Сергій Мамедов зауважив, що потенціал державної програми пільгового іпотечного кредитування на первинному ринку складає 3-4 тис. угод, що складає близько 40% від загальної кількості кредитів, запланованих за програмою "єОселя" до кінця поточного року. При цьому, за його словами, успішний досвід пільгової іпотеки в об’єктах, що зводяться, стимулюватиме подальше зростання попиту на первинному ринку щонайменше на 10-15% до кінця 2023 року.
Нагадаємо, у рамках програми пільгове кредитування доступне, зокрема, для військовослужбовців за контрактом, правоохоронців, а також для медиків, педагогів і науковців. Для них передбачено максимально пільгові умови – кредит під 3% на строк до 20 років із початковим внеском від 20% вартості житла.