Як змінилися ціни на оренду квартир в Києві

Ціни на оренду квартир в Києві стабілізувалися після традиційно низького сезону в листопаді, трошки підросли і наразі лишаються на одному стабільному рівні вже кілька тижнів. Вартість оренди двокімнатних квартир в Києві збільшилась на 6%.

Про це повідомляє пресслужба застосунку пошуку оренди квартир Bird.

Зазначається, що непрацююче метро в Голосієвському районі столиці не вплинуло на вартість оренди квартир в тій частині міста.

За словами рієлторів, ринок оренди в Києві дійсно працює стабільно останній рік, без впливу обстрілів, снігопадів, заморозків, якщо перевіряти статистику середньої вартості квартири на ринку та обʼєктивно підбирати ціну перед здачею власної квартири – попит дозволяє здати її протягом тижня.

Медіана вартості оренди в Києві наступна:

1-кімнатні – 13 000 грн, що на 1,5% більше ніж в грудні

2-кімнатні – 18 000 грн, що на 10,5% більше ніж в грудні

3-кімнатні – 30 000 грн, що на 4,5% більше ніж в грудні

Середня ціна оренди в Києві 1-кімнатної квартири:

Печерський – 26 800 грн

Шевченківський – 17 000 грн

Голосіївський – 15 000 грн

Подільський – 14 000 грн

Дарницький – 12 000 грн

Оболонський – 12 000 грн

Солом'янський – 12 000 грн

Дніпровський – 10 300 грн

Святошинський – 10 000 грн

Деснянський – 7 400 грн

Середня ціна оренди 2-кімнатної квартири:

Печерський – 38 300 грн

Шевченківський – 21 100 грн

Голосіївський – 20 000 грн

Дарницький – 15 000 грн

Подільський – 15 000 грн

Солом'янський – 15 000 грн

Оболонський – 14 800 грн

Святошинський – 12 000 грн

Дніпровський – 11 000 грн

Деснянський – 9 000 грн

Середня ціна оренди 3-кімнатної квартири:

Печерський – 57 500 грн

Шевченківський – 38 300 грн

Подільський – 27 000 грн

Голосіївський – 26 800 грн

Солом'янський – 22 000 грн

Дніпровський – 19 900 грн

Дарницький – 19 300 грн

Оболонський – 18 000 грн

Святошинський – 14 000 грн

Деснянський – 12 000 грн.

Раніше експерти прогнозували, що закриття столичного метрополітену на ділянці "Теремки" - "Деміївська" на ремонт призведе до короткочасного падіння попиту на оренду квартир у Голосіївському районі Києва.