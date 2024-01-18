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Як змінилися ціни на оренду квартир в Києві

Ліко-Град у Голосіївському районі столиці. Фото: gdevkievezhithorosho.com
Ліко-Град у Голосіївському районі столиці. Фото: gdevkievezhithorosho.com

Ціни на оренду квартир в Києві стабілізувалися після традиційно низького сезону в листопаді, трошки підросли і наразі лишаються на одному стабільному рівні вже кілька тижнів. Вартість оренди двокімнатних квартир в Києві збільшилась на 6%.

Про це повідомляє пресслужба  застосунку пошуку оренди квартир Bird.

Зазначається, що непрацююче метро в Голосієвському районі столиці не вплинуло на вартість оренди квартир в тій частині міста. 

За словами рієлторів, ринок оренди в Києві дійсно працює стабільно останній рік, без впливу обстрілів, снігопадів, заморозків, якщо перевіряти статистику середньої вартості квартири на ринку та обʼєктивно підбирати ціну перед здачею власної квартири – попит дозволяє здати її протягом тижня.  

Медіана вартості оренди в Києві наступна:

1-кімнатні – 13 000  грн, що на  1,5% більше ніж в грудні

2-кімнатні – 18 000 грн, що на 10,5% більше ніж в грудні

3-кімнатні – 30 000  грн, що на 4,5% більше ніж в грудні

Фото 2 — Як змінилися ціни на оренду квартир в Києві

Середня ціна оренди в Києві 1-кімнатної квартири: 

  • Печерський – 26 800 грн 
  • Шевченківський – 17 000 грн 
  • Голосіївський – 15 000 грн 
  • Подільський – 14 000 грн 
  • Дарницький – 12 000 грн 
  • Оболонський – 12 000 грн 
  • Солом'янський – 12 000 грн 
  • Дніпровський – 10 300 грн 
  • Святошинський – 10 000 грн 
  • Деснянський – 7 400 грн

Середня ціна оренди  2-кімнатної квартири: 

  • Печерський – 38 300 грн 
  • Шевченківський – 21 100 грн 
  • Голосіївський – 20 000 грн 
  • Дарницький – 15 000 грн 
  • Подільський – 15 000 грн 
  • Солом'янський – 15 000 грн 
  • Оболонський – 14 800 грн 
  • Святошинський – 12 000 грн 
  • Дніпровський – 11 000 грн 
  • Деснянський – 9 000 грн

Середня ціна оренди 3-кімнатної квартири: 

  • Печерський – 57 500 грн 
  • Шевченківський – 38 300 грн 
  • Подільський – 27 000 грн 
  • Голосіївський – 26 800 грн 
  • Солом'янський – 22 000 грн 
  • Дніпровський – 19 900 грн 
  • Дарницький – 19 300 грн 
  • Оболонський – 18 000 грн 
  • Святошинський – 14 000 грн 
  • Деснянський – 12 000 грн.

Раніше експерти прогнозували, що закриття столичного метрополітену на ділянці "Теремки" - "Деміївська" на ремонт призведе до короткочасного падіння попиту на оренду квартир у Голосіївському районі Києва.

Нагадаємо, після того, як у Києві зросли ціни на оренду житла, протягом останніх трьох місяців спостерігається зворотна тенденція. Й очікується, що цієї зими масового попиту на квартири не буде

Автор:
Світлана Манько