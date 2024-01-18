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Як змінилися ціни на оренду квартир в Києві
Ціни на оренду квартир в Києві стабілізувалися після традиційно низького сезону в листопаді, трошки підросли і наразі лишаються на одному стабільному рівні вже кілька тижнів. Вартість оренди двокімнатних квартир в Києві збільшилась на 6%.
Про це повідомляє пресслужба застосунку пошуку оренди квартир Bird.
Зазначається, що непрацююче метро в Голосієвському районі столиці не вплинуло на вартість оренди квартир в тій частині міста.
За словами рієлторів, ринок оренди в Києві дійсно працює стабільно останній рік, без впливу обстрілів, снігопадів, заморозків, якщо перевіряти статистику середньої вартості квартири на ринку та обʼєктивно підбирати ціну перед здачею власної квартири – попит дозволяє здати її протягом тижня.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Медіана вартості оренди в Києві наступна:
1-кімнатні – 13 000 грн, що на 1,5% більше ніж в грудні
2-кімнатні – 18 000 грн, що на 10,5% більше ніж в грудні
3-кімнатні – 30 000 грн, що на 4,5% більше ніж в грудні
Середня ціна оренди в Києві 1-кімнатної квартири:
- Печерський – 26 800 грн
- Шевченківський – 17 000 грн
- Голосіївський – 15 000 грн
- Подільський – 14 000 грн
- Дарницький – 12 000 грн
- Оболонський – 12 000 грн
- Солом'янський – 12 000 грн
- Дніпровський – 10 300 грн
- Святошинський – 10 000 грн
- Деснянський – 7 400 грн
Середня ціна оренди 2-кімнатної квартири:
- Печерський – 38 300 грн
- Шевченківський – 21 100 грн
- Голосіївський – 20 000 грн
- Дарницький – 15 000 грн
- Подільський – 15 000 грн
- Солом'янський – 15 000 грн
- Оболонський – 14 800 грн
- Святошинський – 12 000 грн
- Дніпровський – 11 000 грн
- Деснянський – 9 000 грн
Середня ціна оренди 3-кімнатної квартири:
- Печерський – 57 500 грн
- Шевченківський – 38 300 грн
- Подільський – 27 000 грн
- Голосіївський – 26 800 грн
- Солом'янський – 22 000 грн
- Дніпровський – 19 900 грн
- Дарницький – 19 300 грн
- Оболонський – 18 000 грн
- Святошинський – 14 000 грн
- Деснянський – 12 000 грн.
Раніше експерти прогнозували, що закриття столичного метрополітену на ділянці "Теремки" - "Деміївська" на ремонт призведе до короткочасного падіння попиту на оренду квартир у Голосіївському районі Києва.
Нагадаємо, після того, як у Києві зросли ціни на оренду житла, протягом останніх трьох місяців спостерігається зворотна тенденція. Й очікується, що цієї зими масового попиту на квартири не буде