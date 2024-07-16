За півроку за програмою "єОселя" було видано понад 5 тисяч кредитів на житло

За перше півріччя 2024 року в рамках програми "єОселя" було видано 5137 кредитів на загальну суму 8,7 млрд грн для придбання житла. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

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З них більшість, а саме 3740 кредитів, було спрямовано на придбання житла на вторинному ринку, тоді як 1397 кредитів підтримали купівлю житла першого продажу, включаючи 287 об'єктів на стадії будівництва.

Зокрема, з початку року найбільше кредитів за програмою "єОселя" отримали військові та правоохоронці – 2642 кредити.Також значну кількість кредитів було надано українцям, які раніше не мали власного житла (1314 кредитів). Серед інших отримувачів – педагоги (380 кредитів), медики (379 кредитів), ветерани (161 кредит), внутрішньо переміщені особи (150 кредитів) та науковці (111 кредитів).

У відомстві також зазначили, що загалом, з моменту запуску програми у жовтні 2022 року, "єОселя" допомогла майже 11,5 тисячам українських родин придбати власне житло, надавши кредити на суму понад 18,1 млрд грн.

Додамо, програма "єОселя" дозволяє українцям отримати кредит на придбання житла за пільговою ставкою 3% (для військовослужбовців, вчителів, медиків та науковців) або 7% (для інших категорій).

Програма є частиною політики "Зроблено в Україні" і реалізується Міністерством економіки, Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ "Укрфінжитло".

Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрексімбанк, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, МТБ Банк і ТАСКОМБАНК.

У Раді пропонують пом'якшити умови "єОселі" для переселенців

У червні у Верховній Раді було запропоновано пом'якшити умови програми "єОселя" для внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, пропонується переглянути вимоги щодо віку житла, оскільки поточне обмеження (не більше трьох років з моменту введення в експлуатацію) значно звужує вибір для переселенців, особливо у регіонах з обмеженою кількістю новобудов.

Пропонується зменшити розмір першого внеску з 20% до 15% та встановити пільгову кредитну ставку у 5% замість 7%.

Також розглядається можливість розширення програми для сімей з дітьми та дозвіл ВПО купувати житло незалежно від його віку за умови відповідності державним будівельним нормам.

Джерело фото: ua.depositphotos.com