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За півроку за програмою "єОселя" було видано понад 5 тисяч кредитів на житло
За перше півріччя 2024 року в рамках програми "єОселя" було видано 5137 кредитів на загальну суму 8,7 млрд грн для придбання житла. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
З них більшість, а саме 3740 кредитів, було спрямовано на придбання житла на вторинному ринку, тоді як 1397 кредитів підтримали купівлю житла першого продажу, включаючи 287 об'єктів на стадії будівництва.
Зокрема, з початку року найбільше кредитів за програмою "єОселя" отримали військові та правоохоронці – 2642 кредити.Також значну кількість кредитів було надано українцям, які раніше не мали власного житла (1314 кредитів). Серед інших отримувачів – педагоги (380 кредитів), медики (379 кредитів), ветерани (161 кредит), внутрішньо переміщені особи (150 кредитів) та науковці (111 кредитів).
У відомстві також зазначили, що загалом, з моменту запуску програми у жовтні 2022 року, "єОселя" допомогла майже 11,5 тисячам українських родин придбати власне житло, надавши кредити на суму понад 18,1 млрд грн.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Додамо, програма "єОселя" дозволяє українцям отримати кредит на придбання житла за пільговою ставкою 3% (для військовослужбовців, вчителів, медиків та науковців) або 7% (для інших категорій).
Програма є частиною політики "Зроблено в Україні" і реалізується Міністерством економіки, Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ "Укрфінжитло".
Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрексімбанк, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, МТБ Банк і ТАСКОМБАНК.
У Раді пропонують пом'якшити умови "єОселі" для переселенців
У червні у Верховній Раді було запропоновано пом'якшити умови програми "єОселя" для внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, пропонується переглянути вимоги щодо віку житла, оскільки поточне обмеження (не більше трьох років з моменту введення в експлуатацію) значно звужує вибір для переселенців, особливо у регіонах з обмеженою кількістю новобудов.
Пропонується зменшити розмір першого внеску з 20% до 15% та встановити пільгову кредитну ставку у 5% замість 7%.
Також розглядається можливість розширення програми для сімей з дітьми та дозвіл ВПО купувати житло незалежно від його віку за умови відповідності державним будівельним нормам.
Джерело фото: ua.depositphotos.com