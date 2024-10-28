За тиждень 196 українців оформили кредит на придбання житла за програмою "єОселя"

За минулий тиждень українці оформили 196 кредитів на 348 млн грн на придбання житла за програмою доступних кредитів "єОселя". За весь час дії програми 13 775 родин отримали кредити на суму понад 22,2 млрд грн.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Згідно з повідомленням, кредити під 3% отримали:

107 військовослужбовців та силовиків;

17 педагогів;

16 медиків;

5 науковців.

Кредити під 7% отримали:

38 українців без власного житла;

8 ВПО;

5 ветеранів.

Найбільше кредитів видано у Київській області — 59, місті Києві — 48, Одеській області — 13, Івано-Франківській та Львівській областях — по 8.

Як повідомив заступник міністра економіки Андрій Телюпа, з 2024 року українці отримали 7 450 кредитів на 12,7 млрд грн на придбання житла за програмою "єОселя".

Зокрема, збільшується частка придбаного житла у забудовника — від початку року майже 1696 кредитів видано на такий тип нерухомості.

Також 529 кредитів видано на придбання житла на етапі будівництва. Інші кредити українці отримали на придбання житла на вторинному ринку.

Як скористатись програмою через "Дію"

Аби скористатись програмою доступних кредитів "єОселя" потрібно:

зайти в "Дію";

натиснути "Послуги";

вибрати "єОселя";

заповнити заявку та вибрати банки;

підписати "Дія.Підписом";

отримати відповідь від банків у "Дії" та розпочати оформлення іпотеки.

Нагадаємо, військовослужбовці та правоохоронці, медики, педагоги, науковці та члени їхніх сімей можуть взяти кредити за пільговою ставкою у 3%, для учасників бойових дій, ветеранів, ВПО та інших громадян без житла ставка іпотеки становить 7%.

Програма "єОселя" є однією зі складових політики "Зроблено в Україні", яка спрямована на стимулювання попиту на українські продукти і одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва.

Програма стартувала в жовтні 2022 року. Реалізовують її у Міністерстві економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ "Укрфінжитло".

Банками-партнерами "єОселі" є Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Сенс Банк, Банк Кредит Дніпро, МТБ Банк, Таскомбанк і Bisbank.