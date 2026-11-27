10 листопада 2026 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №16137 "Про інвестиційні фонди". Уперше в українському законі з'являється поняття "інвестиційний фонд нерухомості", або REIT. Про те, що це означає для інвесторів, для ринку і для залучення капіталу з-за кордону, Dilo говорить з Ігорем Гіфесом, CEO S1 REIT.

Чому саме нерухомість може привести українців на фондовий ринок?

– Бо це особливий тип активу. З одного боку, житло – базова потреба, фактор гігієни: воно потрібне завжди, у будь-яку кризу. З іншого боку, кожен українець знає, що таке квартира і оренда. Акції чи облігації треба пояснювати, а будинок, який здається в оренду, зрозумілий без пояснень.

Розвиток ринку нерухомості сам по собі – один із головних драйверів зростання ВВП. Я переконаний, що фонди нерухомості стануть таким самим драйвером для фондового ринку. Вони можуть привести на нього мільйони українців і повернути в економіку мільярди доларів, які сьогодні лежать під подушкою.

Законопроєкт пройшов перше читання. Чого ви від нього чекаєте?

– Імпульсу. Ринок колективних інвестицій у нерухомість в Україні вже існує: десятки тисяч людей щомісяця отримують дохід від оренди через фонди. Але досі він жив у правилах, написаних для зовсім інших інструментів. Новий закон уперше визнає фонд нерухомості окремим видом фонду, зі своїми вимогами до активів, прозорості й виплат.

Для нас це сигнал, що держава бачить у цьому інструменті не нішу, а частину фінансової системи. І що правила гри наближаються до європейських. Саме цього ринок чекав кілька років.

Що змінить для звичайного інвестора те, що фонд нерухомості з'явиться в законі?

– Довіра починається з назви. Коли людина чує "пайовий інвестиційний фонд", їй складно зрозуміти, що за ним стоїть. Коли чує "фонд нерухомості", все зрозуміло: її гроші працюють у будинках, які можна побачити, і приносять орендний дохід.

Тому право називатися фондом нерухомості так важливе. Якщо щось ходить як качка, крякає як качка і виглядає як качка, але називається "альтернативним птахом", це викликає у пересічного громадянина підозру. Фонд, який володіє будинками і здає їх в оренду, має чесно називатися фондом нерухомості. Наша ціль – швидко залучити громадян, і зробити це разом із сотнями інших фондів, а не поодинці.

Юридичне визнання дасть таким фондам, як-от S1 REIT, те, що для інвестора важливо найбільше: зрозумілі правила. Держава фіксує, у що фонд може вкладати, скільки боргу брати, яку частку прибутку виплачувати і як звітувати.

Законопроєкт вимагає виплачувати інвесторам щонайменше 90% прибутку. Це світовий стандарт REIT, і він дисциплінує всіх гравців.

Я переконаний, що зрозуміла назва та прозорі правила можуть зробити фонди нерухомості більш зрозумілим для громадян інструментом інвестування (інвестиції у такі фонди мають власні ризики, відрізняються від банківських депозитів та ОВДП за умовами повернення коштів, ліквідністю та рівнем захисту капіталу – ред.). У США через REIT в нерухомість інвестують мільйони родин, і починалося це саме з закону.

Ви не боїтеся, що закон приведе на ринок нових конкурентів?

– Навпаки, ми цього хочемо. Ринку потрібні десятки фондів нерухомості, а не один чи два. На це є три причини.

Перша – вибір для інвестора. Хтось хоче житло в Києві, хтось склади у Львові, хтось торгові площі чи готелі. Коли фондів багато, людина може розподілити заощадження між кількома і не тримати все в одній корзині.

Друга – економіка. Кожен новий фонд – це збудовані чи відновлені будинки, робота для будівельників, замовлення для місцевого бізнесу і податки в громаді. Для країни, яка відбудовується, це один із найпростіших способів перетворити заощадження людей на інвестиції.

Третя – спільна місія. Більшість українців досі вірять, що інвестувати в нерухомість – це купити квартиру цілком. Пояснити інший шлях одна компанія не зможе. Це спільна робота всіх гравців: чим більше чесних фондів, тим швидше ринок дорослішає. Монополія тут шкодила б усім, і насамперед інвесторам.

Ігор Гіфес, CEO S1 REIT, спеціалізується на інвестиціях у житлову та комерційну нерухомість. Фото надане пресслужбою компанії

Слово REIT для багатьох звучить як англіцизм. Навіщо воно в українському законі?

– Бо REIT – це мова, яку розуміє будь-який західний інвестор. Режими REIT діють у більшості країн ЄС, у США, Великій Британії, Японії, Сінгапурі. Коли пенсійний фонд чи фінансова інституція бачить слово REIT, їй не треба пояснювати суть: дохідна нерухомість, професійне управління, регулярні виплати, нагляд регулятора.

Тому фонд нерухомості – це не лише інструмент для заощаджень українців. Це готовий майданчик для капіталу з-за кордону. Україні для відбудови потрібні житло, склади, енергетичні об'єкти. Іноземний інвестор не купуватиме окремі квартири в Києві. Але він готовий зайти в фонд зі зрозумілими активами, аудитом і правилами, знайомими йому вдома.

Ми вже ведемо переговори з кількома європейськими інституціями про залучення значних інвестицій у нерухомість в Україні. І перше питання, яке нам ставлять, – не про дохідність, а про структуру: хто володіє активами, хто ними управляє, як захищені права інвестора. Закон про фонди нерухомості дасть на це питання відповідь, яку вони очікують.

Яким має бути закон, щоб це спрацювало? У нього вже є критики.

– Закон має сприяти появі фондів нерухомості, а не лише описувати ідеальний фонд. Для мене головне – зрозумілі активи і зрозуміла структура управління. Інвестор має знати, якими будинками володіє фонд, хто їх оцінює, хто ними управляє і хто за це відповідає. Це в законопроєкті є, і це добре.

До другого читання варто зважити три речі. Ми дивилися, як це зроблено в Європі, за дослідженням Європейської асоціації публічної нерухомості EPRA.

Час на перехід. У європейських країнах новий REIT зазвичай має від двох до чотирьох років, щоб досягти всіх нормативів: Ірландія та Велика Британія – три роки, Іспанія – два, Литва – чотири. У нашому законопроєкті вимоги діють з першого дня. Мені здається розумним дати фондам із їхніми КУА хоча б рік після того, як запрацюють закон і всі підзаконні акти. Поріг входу. Зараз фонд має мати від €15 млн чистих активів, від 1 000 учасників і щонайменше три об'єкти. Для Києва це досяжно, але регіональний фонд у Вінниці чи Ужгороді такої планки на старті не візьме. У Європі такі пороги стосуються статутного капіталу біржових компаній, а для фондів вони значно нижчі: у Литві – €300 тис., у Люксембурзі – €1,25 млн. Якщо ми хочемо бачити нових і регіональних гравців, поріг має бути помірним. Місце для інституційного інвестора. Законопроєкт забороняє одному учаснику мати понад 10% фонду, а п'ятьом разом – понад 50%. Європейська інституція, яка хоче вкласти в фонд значну суму, автоматично виходить за ці межі, і фонд втрачає статус. У більшості країн ЄС таких лімітів або немає, або вони м'якші і не означають втрату статусу.

Це не критика закону, а бажання, щоб він спрацював на повну. Наші пропозиції ми готові обговорити з робочою групою і регулятором.

У чому відмінність ваших фондів? Нерухомість є у всіх.

– Наші об'єкти – це не будь-яка нерухомість, яку вдалося купити. Це нові будинки, які Standard One спершу проєктує і будує під довгострокову оренду. У світі цей формат називають build-to-rent. Він найшвидше зростає у Великій Британії та Польщі, де наприкінці 2024 року вже було понад 30 тисяч таких квартир.

Перший наш будинок, S1 ВДНГ, ми побудували у 2017–2019 роках. Досвід експлуатації цього об'єкта демонструє потенціал моделі довгострокової оренди житла в Україні (фактична дохідність залежить від заповнюваності будинку, операційних витрат, ринкової ситуації та інших факторів і не гарантується – ред.). Далі були S1 Obolon і S1 Позняки. Усі вони побудовані за одним стандартом:

поруч із метро та транспортними вузлами, в районах зі стійким попитом на оренду;

типові інженерні рішення і обладнання європейських виробників, щоб будинок дешево і передбачувано обслуговувати;

лобі, коворкінг, фітнес, двори без автомобілів, цілодобова рецепція і охорона;

професійне управління від пошуку орендаря до прибирання після виїзду: це робить наша керуюча компанія S1 Property, а мешканці керують усім через онлайн-платформу.

Для інвестора це означає просту річ: його дохід залежить не від випадкового орендаря в одній квартирі, а від цілого будинку, збудованого і керованого за західними стандартами. А щорічний незалежний аудит і звітність фондів дають змогу це перевірити.

І останнє: яким ви бачите ринок фондів нерухомості через п'ять років?

– Я хочу бачити десятки фондів у різних містах і сегментах. Сотні тисяч українців, для яких сертифікат фонду нерухомості такий самий звичний

заощаджувальний інструмент, як депозит. І європейські інституції, які через такі фонди фінансують будівництво житла і інфраструктури в Україні.

Закон може стати фундаментом для цього. Від того, як його допрацюють до другого читання, залежить, чи це буде фундамент для цілого ринку, чи для кількох гравців. Ми за перший варіант.

Інвестиції у фонди нерухомості не гарантують отримання доходу або збереження вкладеного капіталу. Фактичні результати залежать від стану ринку нерухомості, рівня заповнюваності об'єктів, орендних ставок, операційних витрат та ефективності управління. Інвестор також несе ризики зниження вартості активів, недостатньої ліквідності інвестицій та можливих фінансових втрат. Минулі результати діяльності не гарантують майбутньої дохідності.