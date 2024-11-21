НБУ курс:

USD

41,25

--0,08

EUR

43,56

--0,13

Готівковий курс:

USD

41,65

41,58

EUR

44,12

43,95

Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Економічна відповідальність:&nbsp;Топ платників податків 2024

Економічна відповідальність: 

Топ платників податків 2024
Моя&nbsp;безбарʼєрність

Моя 

безбарʼєрність
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Рейтинг найкращі роботодавці

Найкращі 

роботодавці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Категорія
Нерухомість
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Житло для ветеранів: Кабмін додатково виділив 4,1 млрд грн

Ветеранам допоможуть прибдати житло
В 2024 році житлом забезпечать 4433 ветеранів та їхні сім’ї

Кабінет міністрів ухвалив рішення про додаткове виділення понад 4,1 млрд грн на компенсацію для придбання житла ветеранами війни у 2024 році.  Про це інформує Урядовий портал.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.
12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.
Забронювати участь

Загальний обсяг субвенцій з державного бюджету збільшиться до рекордних 10,1 млрд грн, що дозволить цього року забезпечити житлом 4433 ветеранів та їхні сім’ї.

Згідно з ухваленим документом, додаткові кошти в розмірі 4,1 млрд грн будуть спрямовані до кінця 2024 року. Вони покриють грошову компенсацію для придбання житла 1836 ветеранам війни, серед яких:

·         388 осіб інвалідністю I-II групи та члени сімей загиблих;

·         1448 ветеранів, які є внутрішньо переміщеними особами.

Також зазначається, що станом на 1 листопада 2024 року вже виплачено грошову компенсацію 1886 ветеранам, з них придбали житло 695 осіб.

Хто такі ветерани війни

Згідно закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", ветеранами війни є особи, які брали участь у захисті Батьківщини чи в бойових діях на території інших держав.

До ветеранів війни належать:

·         учасники бойових дій;

·         особи з інвалідністю внаслідок війни;

·         учасники війни.

Нагадаємо, Чернівецька область взяла на себе повну компенсацію відсотків за іпотекою для військовослужбовців у межах програми "єОселя", що реалізується через ПриватБанк.

Також повідомлялось, що у 2024-2025 роках київські студенти-ветерани зможуть отримати адресну матеріальну допомогу з міського бюджету для часткової оплати навчання у закладах вищої освіти. Сума допомоги становитиме до 25 тисяч гривень.

Автор:
Ольга Опенько