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Житло для ветеранів: Кабмін додатково виділив 4,1 млрд грн
Кабінет міністрів ухвалив рішення про додаткове виділення понад 4,1 млрд грн на компенсацію для придбання житла ветеранами війни у 2024 році. Про це інформує Урядовий портал.
Загальний обсяг субвенцій з державного бюджету збільшиться до рекордних 10,1 млрд грн, що дозволить цього року забезпечити житлом 4433 ветеранів та їхні сім’ї.
Згідно з ухваленим документом, додаткові кошти в розмірі 4,1 млрд грн будуть спрямовані до кінця 2024 року. Вони покриють грошову компенсацію для придбання житла 1836 ветеранам війни, серед яких:
· 388 осіб інвалідністю I-II групи та члени сімей загиблих;Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
· 1448 ветеранів, які є внутрішньо переміщеними особами.
Також зазначається, що станом на 1 листопада 2024 року вже виплачено грошову компенсацію 1886 ветеранам, з них придбали житло 695 осіб.
Хто такі ветерани війни
Згідно закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", ветеранами війни є особи, які брали участь у захисті Батьківщини чи в бойових діях на території інших держав.
До ветеранів війни належать:
· учасники бойових дій;
· особи з інвалідністю внаслідок війни;
· учасники війни.
Нагадаємо, Чернівецька область взяла на себе повну компенсацію відсотків за іпотекою для військовослужбовців у межах програми "єОселя", що реалізується через ПриватБанк.
Також повідомлялось, що у 2024-2025 роках київські студенти-ветерани зможуть отримати адресну матеріальну допомогу з міського бюджету для часткової оплати навчання у закладах вищої освіти. Сума допомоги становитиме до 25 тисяч гривень.