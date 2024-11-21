Житло для ветеранів: Кабмін додатково виділив 4,1 млрд грн

Кабінет міністрів ухвалив рішення про додаткове виділення понад 4,1 млрд грн на компенсацію для придбання житла ветеранами війни у 2024 році. Про це інформує Урядовий портал.

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Загальний обсяг субвенцій з державного бюджету збільшиться до рекордних 10,1 млрд грн, що дозволить цього року забезпечити житлом 4433 ветеранів та їхні сім’ї.

Згідно з ухваленим документом, додаткові кошти в розмірі 4,1 млрд грн будуть спрямовані до кінця 2024 року. Вони покриють грошову компенсацію для придбання житла 1836 ветеранам війни, серед яких:

· 388 осіб інвалідністю I-II групи та члени сімей загиблих;

· 1448 ветеранів, які є внутрішньо переміщеними особами.

Також зазначається, що станом на 1 листопада 2024 року вже виплачено грошову компенсацію 1886 ветеранам, з них придбали житло 695 осіб.

Хто такі ветерани війни

Згідно закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", ветеранами війни є особи, які брали участь у захисті Батьківщини чи в бойових діях на території інших держав.

До ветеранів війни належать:

· учасники бойових дій;

· особи з інвалідністю внаслідок війни;

· учасники війни.

Нагадаємо, Чернівецька область взяла на себе повну компенсацію відсотків за іпотекою для військовослужбовців у межах програми "єОселя", що реалізується через ПриватБанк.

Також повідомлялось, що у 2024-2025 роках київські студенти-ветерани зможуть отримати адресну матеріальну допомогу з міського бюджету для часткової оплати навчання у закладах вищої освіти. Сума допомоги становитиме до 25 тисяч гривень.