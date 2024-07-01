Моя безбарʼєрність Моя безбарʼєрність
Рейтинг найкращі роботодавці Найкращі роботодавці
Сміливі рішення Сміливі рішення
Адаптація: шлях ветеранів Адаптація: шлях ветеранів
ТопФінанс ТопФінанс-2024
Бізнес працює Бізнес працює
Тип
PROMO
Категорія
Нерухомість
Дата публікації

ЖК Greenville Park пропонує "Лагідну іпотеку" без відсотків та переплат

ЖК Greenville Park пропонує "Лагідну іпотеку" без відсотків та переплат

Девелоперська компанія Greenville пропонує придбати квартири у київському житловому комплексі Greenville Park за програмою від забудовника “Лагідна іпотека”. 

Програма передбачає придбання житла без відсотків та переплат терміном до 5 років з першим внеском у 20%. У компанії зазначають, що кількість акційних пропозицій обмежена. 

“Ми намагаємося зробити квартири доступними для покупців. Саме тому розробили “Лагідну іпотеку”, яка дає змогу стати власником квартири бізнес-сегменту в будинку, який будується зараз. Плановий термін введення в експлуатацію - четвертий квартал 2025 року. На однокімнатні квартири перший внесок становить 30%, залишок можна оплатити протягом 4 років щомісячними або щоквартальними платежами без відсотків. На двокімнатні, трикімнатні та чотирьохкімнатні квартири умови аналогічні, тільки перший внесок складає від 20%, а залишок можна оплатити протягом 5 років. Мінімальний перший внесок на прикладі найдешевшої однокімнатної квартири може бути від 31 773 умовних одиниць. У такому випадку щомісячний платіж складатиме 1545 умовних одиниць”, - пояснює керівниця департаменту продажів Greenville Kyiv Сусанна Караханян.  

Фото 2 — ЖК Greenville Park пропонує "Лагідну іпотеку" без відсотків та переплат

До речі, обрати квартиру в центрі продажів відтепер можна за допомогою віртуальних 3D-турів, які демонструються відвідувачам. Є також можливість “прогулятися” квартирами за допомогою VR-окулярів Oculus Meta Quest 2 та побачити, як виглядатиме житло після ремонту.   

Про комплекс 

Житловий комплекс бізнес-класу Greenville Park розташований на Подолі, поруч із посольством Азербайджану та сквером імені Гейдара Алієва. Зовсім поруч, у пішій доступності - станція метро “Лук’янівська”, зручна транспортна розв’язка та необхідна для життя інфраструктура, що значно економить час мешканців. 

Фото 3 — ЖК Greenville Park пропонує "Лагідну іпотеку" без відсотків та переплат

У будівництві використовується монолітна-каркасна технологія та якісні, екологічно безпечні матеріали. Комплекс у сіро-зеленій кольоровій гамі розміщений на шестиповерховому стилобаті. Є багатоярусний підземний паркінг з місцями для підзарядки електрокарів, дитяча ігрова кімната, окреме приміщення для колясок та велосипедів, лапомийка для домашніх улюбленців, дитячий майданчик на вулиці. Вхідна група дизайнерського типу, є бізнес-простір для проведення ділових зустрічей або дистанційної роботи, лаунж-зона для відпочинку, автономна котельня німецького виробництва та італійські насосні станції

Важливий акцент у Greenville Park зроблений на безпеці, приватності та високій якості сервісу. Територія комплексу закрита від сторонніх, діє індивідуальна система доступу, є цілодобова охорона, відеоспостереження та консьєрж-сервіс. Також експлуатаційну частину бере на себе сервісна компанія, яка обслуговує комплекс. 

Фото 4 — ЖК Greenville Park пропонує "Лагідну іпотеку" без відсотків та переплат

У січні ЖК Greenville Park увійшов до топ-10 найкращих житлових комплексів Києва на думку експертів інвестиційного порталу InVenture.

Про компанію

З 2007 року Greenville працює в сфері житлової та комерційної нерухомості, розробляє та будує багатофункціональні житлові комплекси. Зараз серед портфельних проєктів - комплекси комфорт-класу у Львові (Greenville Park Lviv, Greenville House, “Місто трав” та “Добра оселя”), сучасний курортний готель “Лісова пісня” в Трускавці та 2 ЖК бізнес-класу в Києві - Greenville Park та Greenville на Печерську. 

Цього року Greenville увійшов до рейтингу топ-10 кращих забудовників Львова за версією видання “Мінфін”. Сильною сторона забудовника вважається надійність, що підтверджує активне будівництво навіть в умовах повномасштабної війни.  

З 2016 року група компаній Greenville також впроваджує міжнародні проєкти в галузі альтернативної енергетики на території України, Польщі, Хорватії. 

Для отримання детальної інформації про програму “Лагідна іпотека” можна звернутися у центр продажів Greenville Park за адресою вул. Глибочицька, 28. Також з будь-яких питань можна телефонувати за номером  +38(044) 344 67 38 або заповнити швидку форму на сайті для зворотнього зв’язку.   