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У Києві 10 жовтня закриті ТРЦ та низка ритейлерів через масовані обстрілили
Через ворожі ракетні обстріли столиці київські торговельно-розважальні центри та рітейлери у центрі міста закриті сьогодні, 10 жовтня.
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Київські ТРЦ та низка ритейлерів закриті у понеділок з міркувань безпеки.
"З міркувань безпеки ЦУМ Київ сьогодні буде закритий. Залишайтеся в укриттях і бережіть себе та своїх близьких", – повідомив ТРЦ у Facebook.
ТРЦ Lavina Mall із парком розваг Galaxy та кінотеатром Multiplex також закриті у понеділок.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Про закриття повідомили також рітейлери Goodwine та Citrus
Нагадаємо, у понеділок, 10 жовтня, станом на 8:45 внаслідок обстрілу у Шевченківському районі Києва загинуло вісім осіб.