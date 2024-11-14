Чорна п’ятниця 2024: прогнози від Admitad Україна та пропозиції українських брендів

Листопад традиційно є місяцем найбільших розпродажів року, коли покупці по всьому світу шукають вигідні пропозиції, а ритейлери готуються до напливу клієнтів. В Україні інтерес до Чорної п'ятниці також зростає щороку. За даними партнерської мережі Admitad , у 2024 році очікується збільшення кількості покупок на 15-20%.

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В трендах продажів минулого року традиційно лідирує електроніка – вона склала 27% від загальних продажів у 2023 році, і цей тренд, ймовірно, збережеться. Такі українські бренди, як Фокстрот та Compbest, готують цікаві акції та розширений асортимент на Чорну п'ятницю.

Фокстрот планує залучити покупців великими знижками. В усіх магазинах та на сайті кожен зможе обрати, які ХОЧ новітні гаджети, побутові девайси та ще 1000+ топ товарів з усіма плюсами вигоди. За словами представників бренду, це буде справжній техноажіотаж серед українських покупців.

Compbest, що спеціалізується на продажі вживаної комп'ютерної техніки з Європи та США, теж приготував вигідні пропозиції на понад 4 тисячі товарів: від ноутбуків до різноманітних комплектуючих. Зокрема, на Чорну п’ятницю Compbest обіцяє суттєві знижки на ігрові ноутбуки, принтери та системні блоки.

Популярні також торік були товари для дому та саду (15,2%) і модний одяг (13%). У модній категорії цьогоріч варто виділити бренди Minimal, Marathon, ISSA Plus та Estro.

Український бренд мінімалістичних ювелірних прикрас Minimal цієї осені пропонує знижки на різні категорії прикрас: сережки, каблучки, підвіски, а також сертифікати та подарункові набори. Ця пропозиція особливо приваблива для тих, хто хоче оновити свою колекцію або знайти подарунок для близьких.

Мультибрендова мережа Marathon на Чорну п'ятницю пропонує вигідні знижки на одяг, взуття та аксесуари для спорту й активного відпочинку. Серед представлених брендів – популярні у світі Jack Wolfskin, Asics, Nike, Adidas та новий український бренд Manul.

ISSA Plus на Чорну п'ятницю пропонує знижки на модні колекції власного виробництва, включаючи сукні, спортивні костюми та елегантний одяг для офісу. Це можливість придбати стильні речі за вигідними цінами й оновити гардероб на сезон, що наближається.

Estro, відомий український ритейлер з досвідом понад 20 років, також планує великі знижки на взуття та одяг. Під час листопадових розпродажів покупцям пропонують знижки до 50% на популярні моделі взуття, такі як утеплені кросівки, чоботи, козаки, а також на верхній одяг.

Магазин для любителів спорту та активного відпочинку Veliki.com.ua, що спеціалізується на товарах для активного дозвілля, також готує знижки до 80% на широкий асортимент товарів. На Чорну п'ятницю клієнти зможуть придбати велосипеди, електровелосипеди, термобілизну та рюкзаки за зниженими цінами.

Загалом Чорна п'ятниця 2024 року обіцяє бути справжнім святом вигідного шопінгу для українців. Це чудова нагода придбати бажані товари за кращими цінами.