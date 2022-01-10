- Категория
- Ритейл
- Дата публикации
-
IKEA подняла цены в киевском магазине
В киевском магазине IKEA, который расположен в ТРЦ Blockbuster Mall на проспекте Степана Бандеры, выросли цены на все позиции.
Об этом сообщает издание "Наш Киев".
По словам сотрудников магазина, с 6 января цены на мебель, декор и освещение выросли в среднем на 10%.
Отметим, IKEA поднимает цены в магазинах по всему миру в результате задержек и роста расходов на транспорт и сырье.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Как сообщает Reuters, ранее в IKEA заявляли, что вынуждены арендовать большее количество кораблей, покупать контейнеры и перенаправлять товары между складами, чтобы справиться с логистическими перебоями.
Компания ожидает, что задержки и перебои будут продолжаться минимум до конца 2022 года. Как следствие, эти издержки частично перейдут на потребителей.
Отмечается, что рост цен будет составлять в среднем на 9% на рынках компании, однако на отдельных локациях он может отличаться с учетом инфляционного давления.
"IKEA продолжает сталкиваться со значительными транспортными и сырьевыми ограничениями, которые увеличивают расходы, без ожидаемых перерывов в обозримом будущем", — говорится в заявлении группы.
Ранее IKEA предупредила о дефиците товаров, который может продлиться до августа 2022 года: компания будет вынуждена сосредоточиться на поставке в магазины только самой популярной продукции.
Отметим, 1 февраля 2021 года в Украине в Киеве открылся первый магазин товаров для дома шведской компании IKEA в ТРЦ Blockbuster Mall.