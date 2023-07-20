Компанія МХП відкрила навчальний «Мʼясомаркет» – для здобуття професії мʼясного сомельє

Навчальний магазин запрацював на базі Кулінарного центру МХП. У цьому «М’ясомаркеті» фахівці, які в майбутньому працюватимуть мʼясними сомельє в мережі кулінарних ідей, пізнають всі тонкощі цієї професії

Особливість навчального «М’ясомаркета» в тому, що він є точною копією реального магазину – від дизайну до оснащення. В ньому такі ж вітрини, холодильники, обладнання для приготування їжі й навіть товари. Це допомагає шеф-кухарям, які навчають мʼясних сомельє, пропрацювати з ними всі етапи роботи з продуктом – від охолодженого мʼяса до готової страви для наших гостей.

«М'ясомаркети» – це магазини, де наші гості, крім якісних товарів і смачних страв, отримують висококласний сервіс та унікальний емоційний досвід. Його, зокрема, забезпечують мʼясні сомельє. Щоб ці фахівці були професійними, знали всі тонкощі роботи з товарами, могли запропонувати гостям якнайкращі комбінації продуктів і страв – ми навчаємо їх, інвестуємо в їхній розвиток час і ресурси. І робимо це не просто в лекційній залі, а в навчальному «Мʼясомаркеті». Це абсолютно новий рівень навчання, який ми пропонуємо майбутнім працівникам ритейлу МХП чи наших партнерів», – розповідає Анастасія Громова, директорка зі стратегії та методології управління персоналом.

Заняття у навчальному магазині проводять шеф-кухарі компанії МХП. Вони розповідають майбутнім мʼясним сомельє про кулінарні тенденції, смакові властивості продуктів та гостинність. Працівники «М’ясомаркетів» на практиці вчаться готувати магазин до роботи, стежити за чистотою і температурою, проводити підготовку продукції до продажу, працювати з різними видами мʼяса, кулінарією й іншими товарами та навіть готувати страви для гостей за технологічними картами.

«М’ясні сомельє – професія, яку ми започатковуємо та впроваджуємо у нашій мережі «М’ясомаркет». Це фахівці, які повинні створювати атмосферу й надавати гостям наших магазинів рівень сервісу, за якими ті повертатимуться ще багато разів. Для цього потрібні особливі навички роботи з продуктом, які ми відпрацьовуємо з майбутніми сомельє у навчальному «М’ясомаркеті». Так ми можемо бути впевнені, що в кожному магазині гостей зустріне фахівець, який і вдалі комбінації продуктів порадить залежно від запиту, і рекомендації по приготуванню дасть, і смачні страви приготує. А ще ми вчимо наших м’ясних сомельє бути трішки психологами, для того, щоб покупці виходили з наших магазинів хоч на краплю щасливішими. Наша мета – зробити так, щоб гості «М'ясомаркетів» почувалися задоволеними і широким асортиментом, і якісним обслуговуванням», – говорить Дмитро Морозов, директор з розвитку бізнесу клієнтів МХП.

Відкриття навчального «М’ясомаркета» – один із важливих етапів розвитку мережі кулінарних ідей та становлення професії мʼясного сомельє. А також важливий крок у процесі трансформації МХП в кулінарну компанію.

Для довідки:

МХП – міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій, виробник якісних і смачних продуктів харчування, що покращують життя споживачів. МХП розвиває понад 1500 торгових точок різного спрямування. Це мережа магазинів кулінарних ідей «Мʼясомаркет», магазини «Їжа Свіжа», «Наша Ряба», «Українське курча», а також мережа закладів безпечного стритфуду Döner Маркет.