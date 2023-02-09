Корпорація захисників: як найбільший фуд-ритейлер став символом стійкості українського бізнесу

Поява магазинів АТБ на звільнених територіях означає, що сюди знову повертається Україна. Продовжуючи постачати якісні продукти за доступною ціною, допомагаючи армії та реалізуючи соціальні проєкти, корпорація стала надійним захисником продовольчого фронту

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Проблема продовольчої безпеки, яка полягає у гарантованому доступі до потрібних харчів, в умовах війни стала питаннями життя та смерті. За дослідженням Київської школи економіки, яке вчені провели разом із Мінагропродом, за пів року війни доступність харчових продуктів знизилася від 15 до 43%. Зростання споживчих цін, безробіття, падіння агровиробництва призвели до того, що Україна посіла лише 71 місце зі 113 країн у рейтингу Глобального індексу продовольчої безпеки за версією The Economist Intelligence Unit. Витримати такий виклик — ця відповідальність лягла на плечі продуктового ритейлу. В авангарді галузі стала компанія «АТБ-Маркет», чий корпоративний стандарт – орієнтація на потреби покупців за чесними цінами — вже давно сприймається як обов’язковий критерій лідерства.

Стала модель

Попри закриття з початку війни близько 300 магазинів та втрату двох розподільчих центрів, в АТБ швидко навчилися ефективно працювати в умовах постійного форс-мажору. Сталості сприяє адаптивна бізнес-модель, гнучкий маркетинг та готовність до сміливих інновацій, надійні постачальники та висока довіра покупців. Ще один аспект — транспортна незалежність, яка забезпечується власним вантажним автопарком (близько 700 машин), та дозволяє не тільки швидко доставляти товари власної торгової марки, але й допомагати це робити постачальникам.

Завдяки вигідним умовам, високій дисципліні розрахунків та фокусі на регіональних виробниках, АТБ змогла зі своїми партнерами налагодити надійні відносини. Цей важливий ресурс, а також організація прямого постачання товарів з Польщі, країн Балтії та Туреччини, дозволили мережі зберегти асортимент на довоєнному рівні. Для тилових районів асортимент сягав 3 тис. найменувань, а для фронтових областей — компанія зберегла продуктовий список на 1,7 тис. торгових позицій. Спрощує доступ до торговельних поличок АТБ оновлений інтернет-магазин, де можна оформити адресне доставлення або самовивіз.

Попри закриття з початку війни близько 300 магазинів та втрату двох розподільчих центрів, в АТБ швидко навчилися ефективно працювати в умовах постійного форс-мажору

Інфраструктурний хаб

Усі пам'ятають популярним мем про те, яка українська компанія буде першою у звільненому Херсоні. Інтрига була недовгою – нею стала брендована фура АТБ, яка привезла найнеобхідніше для змучених 8-місячною окупацією херсонців. Поява фірмового авто стало для херсонців яскравим символом повернення міста додому. Вже за кілька днів у місті було відкрито перший магазин мережі, а потім ще два. Магазини АТБ стали для городян своєрідною точкою тяжіння, адже окрім знайомого та улюбленого асортименту товарів мережі, тут можна зарядити гаджети та просто зігрітися. Це стало важливим чинником нормалізації їх емоційного стану, поверненням до звичного життя.

Подібні до почуттів херсонців у свій час відчули й покупці у понад 100 відновлених магазинів АТБ у Київській, Чернігівській, Сумській та Харківській областях. Запуск двох нових складських майданчиків дозволив налагодити безперебійне постачання цих торговельних точок. А там, де швидке відновлення поки що неможливо, мережа надає мешканцям гуманітарну допомогу. Наприклад, тільки у звільненій Снігурівці Херсонської області було роздано 1000 продуктових наборів на 700 тис. грн.

Магазини АТБ стали для городян своєрідною точкою тяжіння, адже окрім знайомого та улюбленого асортименту товарів мережі, тут можна зарядити гаджети та просто зігрітися

Магазини АТБ стали першими неофіційними пунктами незламності, де можна було не тільки зігрітися та зарядитися, але й сховатися від чергової ракетної атаки. В рамках проєкту «Незламні» сьогодні практично всі магазини мережі оснащені дизель-генераторними станціями, які дозволяють не тільки заряджати мобільні телефони, але й гарантують безперебійну роботу кас та терміналів оплати, енергоощадного холодильного та морозильного обладнання, систем опалення та освітлення на базі LED- технологій. Головна мета такої антикризової модернізації одна — створити умови для покупців, що ті придбали якісні продукти за доступними цінами попри все.

Соціальні проєкти

З початку війни АТБ надала гуманітарну допомогу на понад 200 млн грн. Основний акцент зроблено на допомозі мирним жителям при евакуаційних заходах та у місцях розміщення переселенців, медзакладам, волонтерам та соціальним службам. Компанія стала учасником благодійної онлайн-платформи «єДопомога», розмістив там сертифікати номіналом 200, 500 та 1000 грн. Ці сертифікати можна було купити та передати унікальний код для купівлі товарів в мережі АТБ тому, хто потребує допомоги найбільше. Лише торік бізнес, благодійні фонди та прості українці придбали сертифікатів АТБ на 32 млн грн.

У жовтні 2022 року спільно з компанією NTI Loyalty за підтримки UNICEF (Дитячий фонд ООН — Авт), стартував перший патріотичний благодійний проєкт «Брайті». Лише за місяць через краудфандингову платформу проєкту було зібрано 20 млн грн на відновлення у Національному реабілітаційному центрі «Незламні» поранених на війні дітей.

З початку війни АТБ надала гуманітарну допомогу на понад 200 млн грн. Основний акцент зроблено на допомозі мирним жителям при евакуаційних заходах та у місцях розміщення переселенців, медзакладам, волонтерам та соціальним службам

Не залишено поза увагою й допомога українській армії. У березні 2022 року компанія стала ініціатором національного проєкту «Заряджаємо ЗСУ» зі збору гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ та ТрО. За цей час було зібрано та передано на фронт понад 300 тонн харчів, товарів першої необхідності та медичних засобів. Сьогодні співвласники корпорації власним коштом закуповують транспортні засоби для військових, а рядові співробітники – захищають батьківщину у Війську. Все це говорить про те, що АТБ — не просто відповідальний, але й патріотичний бізнес.

Все для перемоги

Стабільна робота фуд-ритейлу в умовах воєнного часу – не лише запорука продовольчої безпеки України, а й гарантія швидкого відновлення економіки. Минулого року підприємства групи компаній АТБ сплатили 20,44 млрд грн податків та зборів. З них до державного бюджету пішло 13,65 млрд грн, до місцевих бюджетів – 4,32 млрд грн, а цільові фонди отримали 2,47 млрд грн. У кризовому 2021 році виплати становили 19,45 млрд грн, а роком раніше –15,8 млрд грн. Попри війну та колосальні втрати, АТБ тримає планку найбільшого галузевого платника податків та демонструє приклад сталого бізнесу.

Головною цінністю в компанії вважають своїх співробітників — вони стабільно отримують заробітну плату, мають можливість професійно навчатися та робити кар’єру у корпоративній структурі

Водночас внесок мережі у майбутню перемогу не обмежується перерахованим вище. Головною цінністю в компанії вважають своїх співробітників — вони стабільно отримують заробітну плату, мають можливість професійно навчатися та робити кар’єру у корпоративній структурі. Це особливо важливо, бо корпорація не збирається відмовлятися від стратегії динамічного розвитку у майбутньому – планується відновлення роботи пошкоджених магазинів у прифронтових районах, запуск нового розподільчого центру площею 14 тис.м² на Київщині та відкриття 7 нових магазинів у західних областях України. Буде створено сотні нових та відновлено тисячі робочих місць усередині корпорації та у суміжних галузях. Це все демонструє відданість АТБ принципам системних інвестицій у добробут людей та вірність своїм цінностям соціально-відповідального бізнесу.