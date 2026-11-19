Українські ритейлери змушені витрачати більше на транспортування товарів, оренду складів, персонал і резервні маршрути доставки. Через російські атаки на логістичну інфраструктуру, подорожчання перевезень і кадровий дефіцит торговельні мережі переглядають організацію постачання. Основне завдання – скоротити витрати, не допустивши затримок доставки та нестачі товарів у магазинах. На тлі російських ударів по складській інфраструктурі логістичні витрати учасників українського ритейлу суттєво зросли, особливо протягом останніх місяців. Це змушує компанії змінювати маршрути, шукати альтернативні склади та уважніше контролювати витрати на кожному етапі руху товару. Про те, як українські ритейлери оптимізують логістику та які рішення допомагають скорочувати витрати, розповідає Dilo .

Чому логістика стала одним із ключових викликів для українського ритейлу

Загалом логістика охоплює значно більше, ніж перевезення продукції від постачальника до магазину. Вона включає приймання товарів, зберігання, формування замовлень, управління запасами та доставку до торговельних точок. Витрати на кожному з цих етапів впливають на кінцеву вартість продукції та прибутковість бізнесу.

Під час війни серйозними викликами для ритейлерів стали руйнування складських комплексів, зміна маршрутів імпорту та затримки вантажів на західних кордонах. Компаніям довелося шукати альтернативні склади, перебудовувати постачання та пристосовувати логістичні мережі до змін попиту в різних регіонах через міграцію населення.

Ситуацію ускладнюють дефіцит водіїв і складського персоналу, подорожчання перевезень та перебої з електропостачанням. Бізнес змушений інвестувати в резервне живлення й додаткову інфраструктуру. Такі рішення підвищують надійність постачання, але не завжди забезпечують негайну економію.

Як зростання транспортних витрат впливає на роздрібну торгівлю

Вартість перевезень залежить від відстані, цін на пальне, оплати праці водіїв і завантаження транспорту. Якщо маршрут подовжується або автомобіль перевозить неповну партію, доставка кожної одиниці продукції обходиться дорожче. Для мереж із десятками магазинів навіть невелике подорожчання окремого рейсу може суттєво збільшити загальні витрати.

Зростання транспортних витрат впливає на роздрібні ціни та прибутковість продажів. Ритейлери можуть частково перекладати додаткові витрати на покупців або покривати їх за рахунок власної маржі. Також компанії можуть переглядати асортимент, зменшуючи частку товарів, доставка яких коштує дорого порівняно з їхньою ціною, та збільшуючи закупівлі в місцевих виробників. Для інтернет-магазинів окремим викликом стає подорожчання доставки замовлень кінцевим покупцям.

Щоб стримувати витрати, торговельні мережі об'єднують невеликі партії товарів, переглядають маршрути та графіки доставки, а також намагаються повніше завантажувати автомобілі. Окремі компанії можуть використовувати регіональні склади, розташовані ближче до магазинів. Ефективність таких рішень оцінюють за пробігом транспорту, кількістю рейсів, часом простоїв і вартістю доставки одиниці товару.

Дефіцит кадрів, пальне та перебої з постачанням

Однією з головних проблем українського ритейлу залишається нестача працівників, зокрема водіїв, вантажників і комплектувальників замовлень. Через мобілізацію, міграцію населення та конкуренцію за персонал компанії змушені пропонувати гнучкіші графіки, навчати нових працівників і переглядати організацію роботи.

Окремим викликом є забезпечення складів електроенергією. Через відключення світла торговельні мережі використовують генератори, що збільшує споживання пального. Особливо важливе резервне живлення для холодильного обладнання, оскільки порушення температурного режиму може призвести до псування продукції.

Крім того, через попереднє різке зростання цін на пальне суттєво подорожчала доставка товарів від виробників і розподільчих центрів до магазинів, хоча останніми тижнями бензин і дизель поступово дешевшають.

Як логістичні витрати впливають на ціни товарів і маржинальність бізнесу

Подорожчання доставки збільшує повну вартість товару для ритейлера. Якщо магазин не підвищує роздрібну ціну, його прибутковість зменшується. Якщо перекладає додаткові витрати на покупців, виникає ризик скорочення попиту.

Наприклад, магазин купує товар за 60 грн і продає за 100 грн. Валова маржа становить 40%. Якщо доставка одиниці товару подорожчає на 5 грн, після закупівлі та транспортування залишатиметься 35 грн замість 40 грн. Це умовний приклад без урахування інших операційних витрат.

Особливо важливо контролювати такі витрати під час продажу великогабаритної продукції та товарів із коротким терміном придатності.

Як ритейлери оптимізують ланцюги постачання

Оптимізація починається з аналізу шляху товару від постачальника до магазину. Потрібно визначити, на яких етапах виникають зайві перевезення, перевантаження або тривале зберігання.

Результат можуть забезпечити перегляд маршрутів, об'єднання невеликих партій, точніше планування закупівель і скорочення проміжних операцій.

Перегляд маршрутів доставки та вибір логістичних партнерів

Маршрути варто коригувати відповідно до розташування магазинів, обсягів замовлень і доступності складів. Наприклад, об'єднання доставок до кількох торговельних точок може скоротити загальний пробіг транспорту.

Для планування використовують системи управління транспортом (TMS), які допомагають формувати маршрути, контролювати рейси та оцінювати використання автомобілів.

Обираючи перевізника, потрібно враховувати не лише тариф, а й своєчасність доставки, можливість перевозити різні категорії продукції та наявність резервного транспорту. Дешевший рейс не забезпечить економії, якщо через затримки магазини залишаться без товарів.

Основні критерії вибору логістичного партнера:

Тарифи : прозорі ціни та відсутність прихованих платежів.

Географія доставки : покриття потрібних регіонів і дотримання термінів.

Технічні можливості : автоматичне оформлення накладних і відстеження вантажів.

Безпека : страхування вантажів і відповідальність за їх пошкодження чи втрату.

Повернення : швидкість і вартість зворотної доставки.

Для зменшення ризиків варто співпрацювати з одним основним і 1-2 резервними перевізниками на випадок затримок або пікових навантажень.

Прямі поставки, консолідація вантажів і співпраця з постачальниками

Консолідація вантажів передбачає об'єднання кількох невеликих партій в одне перевезення. Це дозволяє краще завантажувати автомобілі та зменшувати кількість рейсів.

Інший підхід – крос-докінг: товари надходять на логістичний об'єкт, сортуються та швидко відправляються до магазинів без тривалого зберігання. Така модель потребує точного узгодження графіків із постачальниками.

Прямі поставки від виробників до магазинів доцільні для окремих категорій продукції або великих регулярних замовлень. Для розгалужених мереж централізована доставка через розподільчий центр іноді ефективніша. Вибір залежить від обсягів закупівель, географії магазинів і частоти постачання.

Як компанії зменшують затримки та ризики перебоїв у постачанні

Зосередження великих запасів на одному складі спрощує управління, але створює ризик масштабної зупинки постачання в разі його пошкодження.

Щоб зменшити залежність від одного об'єкта, ритейлери можуть розподіляти продукцію між кількома складами, передбачати резервні маршрути та співпрацювати з альтернативними перевізниками.

Із постачальниками варто заздалегідь погоджувати порядок дій у разі затримок: строки повідомлення, можливість часткової доставки та перенаправлення вантажів.

Як ритейлери скорочують складські та транспортні витрати

Підвищити ефективність можна завдяки точнішому управлінню запасами, швидшій обробці замовлень і кращому використанню транспорту.

Водночас надмірне скорочення складських залишків або частоти доставок може призвести до нестачі товарів. Тому кожне рішення потрібно оцінювати з урахуванням його впливу на роботу магазинів.

Оптимізація складських запасів і зменшення надлишків товару

Планувати запаси потрібно на основі фактичних продажів окремих товарних позицій, сезонності та строків постачання. Надлишкова продукція займає складські площі й потребує додаткових обігових коштів.

Для товарів зі стабільним попитом можна встановлювати регулярний графік поповнення. Для позицій із низькою оборотністю – зменшувати партії або переглядати частоту замовлень.

Контролювати залишки допомагають системи управління складом (WMS). Вони дозволяють відстежувати рух продукції, автоматизувати облік, формувати завдання для працівників і зменшувати кількість помилок під час комплектування.

Як ефективніше використовувати транспорт і завантаження автомобілів

Якщо автомобіль регулярно перевозить невеликі партії, доставка одиниці товару дорожчає. Щоб цього уникнути, ритейлери можуть об'єднувати замовлення кількох магазинів, переглядати частоту рейсів і використовувати транспорт відповідної вантажопідйомності.

Важливо враховувати не лише вагу, а й об'єм продукції. Наприклад, автомобіль може бути повністю заповненим легкими товарами, не досягаючи максимально допустимої маси вантажу.

Додаткову економію забезпечують скорочення порожніх пробігів, узгодження часу завантаження та зменшення простоїв.

Досвід українських ритейлерів: які рішення дають результат

Українські мережі поєднують автоматизацію щоденних операцій із рішеннями, які допомагають продовжувати роботу під час перебоїв у постачанні.

Результат залежить від конкретного завдання: одні зміни зменшують потребу в ручній праці, інші прискорюють доставку або допомагають уникнути втрат через зупинку логістичної інфраструктури.

Як продуктові мережі оптимізують постачання

Якщо раніше продукція переважно надходила від виробників на великі розподільчі склади, а звідти – до магазинів, то тепер частину товарів доставляють безпосередньо до торговельних точок. Це дозволяє скоротити кількість проміжних операцій і зменшити залежність від великих логістичних центрів.

Ще один підхід – використання кількох невеликих складів замість одного великого. Також ритейлери можуть застосовувати крос-докінг, коли продукцію швидко сортують і відправляють до магазинів без тривалого зберігання. Такі рішення допомагають підтримувати постачання навіть у разі пошкодження окремих логістичних об'єктів.

Зміни впливають і на асортимент. Магазини можуть частіше працювати з місцевими виробниками, замінювати окремі товари доступними аналогами та коригувати замовлення відповідно до попиту. Водночас прямі поставки потребують тіснішої координації з постачальниками й можуть збільшувати кількість окремих перевезень.

Ще один спосіб оптимізувати постачання – автоматизація складських операцій. Для цього ритейлери використовують вже згадані в матеріалі WMS. Ці системи допомагають контролювати залишки, швидше комплектувати замовлення та відстежувати терміни придатності продукції, що дозволяє зменшувати кількість помилок, скорочувати час обробки товарів і знижувати ризик їх списання.

Які результати отримали компанії після оптимізації логістики

Одним із головних результатів перебудови логістики стало збереження постачання магазинів навіть після масштабних російських атак на склади. Зокрема, влітку 2026 року торговельні мережі зіткнулися зі скороченням асортименту та тимчасовою нестачею окремих товарів, однак загальнонаціонального дефіциту базових продуктів не виникло.

Перехід до розподіленої мережі складів та використання альтернативних каналів доставки допомагають компаніям швидше відновлювати постачання після пошкодження окремих об'єктів. Водночас оцінити фактичну економію від такої перебудови за відкритими даними поки складно.

Автоматизація складів також може забезпечувати зниження витрат. Однак окремі оцінки не можна автоматично поширювати на всі торговельні мережі: результат залежить від масштабу складу, початкової організації процесів та вартості впровадження.

Скільки коштує оптимізація логістики

Вартість залежить від масштабу бізнесу та складності проєкту. Перегляд маршрутів або розміщення продукції на складі може потребувати переважно організаційних змін. Натомість автоматизація та модернізація інфраструктури передбачають окремі інвестиції.

Перед початком проєкту потрібно визначити очікуваний результат, бюджет і строк окупності.

Витрати на цифрові системи, складську інфраструктуру та автоматизацію

Для управління логістикою використовують системи WMS (управління складом), TMS (управління перевезеннями) та ERP (управління ресурсами підприємства). Вони допомагають координувати складські операції, маршрути, закупівлі та товарні залишки. Вартість залежить від кількості складів, користувачів, функціональності й складності інтеграції.

За відкритими тарифами на WMS, вартість користування хмарними рішеннями може стартувати від 15 євро на місяць за користувача або одночасний сеанс залежно від моделі оплати. Водночас впровадження базової складської системи може коштувати від 5 тис. доларів. Вартість хмарних TMS стартує приблизно від 50 євро на місяць для малого бізнесу, а для середніх підприємств – від 200 євро на місяць залежно від функціональності та обсягів перевезень. Вартість хмарних ERP-систем може стартувати приблизно від 70 євро на місяць за користувача. Зазначимо, що наведені суми – стартові орієнтири з відкритих комерційних пропозицій, а не середньоринкові ціни.

До бюджету також потрібно включати налаштування програмного забезпечення, перенесення даних, навчання працівників і технічну підтримку. Додаткові вкладення можуть знадобитися для придбання сканерів, терміналів збору даних, сортувального обладнання та модернізації приміщень.

Невеликим ритейлерам не завжди потрібна комплексна автоматизація. Іноді достатньо налагодити облік запасів і стандартизувати складські операції. Наведені суми є орієнтирами з відкритих пропозицій, а не середньоринковими цінами чи повною вартістю реалізації проєкту.

Які показники використовують для оцінки ефективності логістики

Таких показників багато, але для транспорту основними є вартість доставки одного замовлення, витрати на кілометр, завантаження автомобілів і частка своєчасних доставок. Для складів – вартість обробки замовлення, продуктивність працівників, точність комплектування, оборотність запасів і кількість списань.

Окремий показник – OTIF (On-Time In-Full), тобто частка замовлень, доставлених вчасно та в повному обсязі. Він допомагає оцінити надійність постачання.

Показники потрібно аналізувати разом: скорочення витрат на доставку не є позитивним результатом, якщо водночас збільшується кількість затримок.

Як розрахувати окупність логістичних інвестицій

Щоб оцінити окупність логістичних інвестицій, потрібно визначити загальну вартість проєкту та очікувану економію. Наприклад, автоматизація складу може скоротити витрати на обробку замовлень, оплату праці та виправлення помилок. Водночас потрібно врахувати нові витрати на обслуговування обладнання й програмного забезпечення.

Припустімо, впровадження складської системи коштує 600 тис. грн. Завдяки автоматизації компанія планує заощаджувати 250 тис. грн на рік, але витрачатиме ще 50 тис. грн на технічну підтримку. Отже, чиста річна економія становитиме 200 тис. грн (250 тис. грн – 50 тис. грн).

Щоб визначити строк окупності, початкові інвестиції потрібно поділити на чисту річну економію. У нашому випадку це 600 тис. грн / 200 тис. грн = 3 роки. Тобто за три роки компанія поверне вкладені кошти завдяки скороченню витрат.

Ще один показник – рентабельність інвестицій (ROI). Наприклад, за чотири роки чиста економія становитиме 800 тис. грн. Після вирахування початкових вкладень у 600 тис. грн компанія отримає фінансову вигоду 200 тис. грн, а ROI за цей період становитиме приблизно 33%. Це умовний розрахунок без урахування інфляції, вартості грошей у часі та можливих додаткових витрат.

Які логістичні стратегії українські ритейлери обиратимуть надалі

Подальший розвиток логістики залежатиме від безпекової ситуації, доступності персоналу та можливостей інвестувати в інфраструктуру.

Серед перспективних напрямів – автоматизація операцій, прогнозування попиту та створення гнучкіших моделей постачання.

Які технології та моделі постачання матимуть найбільший потенціал

Поєднання даних про продажі, складські залишки та доставку дозволяє швидше реагувати на зміни попиту й точніше планувати замовлення.

Перспективними залишаються автоматизоване поповнення запасів, програмне планування маршрутів та електронний документообіг із постачальниками. Вони можуть зменшувати кількість ручних операцій і спрощувати координацію між учасниками постачання.

Питання цифровізації та перебудови логістичних процесів були серед тем RAU Workshop, присвяченого роботі ритейлу в умовах воєнних ризиків.

Як ритейлерам балансувати між економією, швидкістю та якістю сервісу

Найдешевша схема постачання не завжди є найвигіднішою. Скорочення кількості складів, рейсів або товарних запасів може призвести до затримок та нестачі продукції.

Тому кожне рішення потрібно оцінювати з урахуванням його впливу на продажі й обслуговування покупців. Наприклад, резервний перевізник може бути виправданим, якщо допомагає уникати тривалих перебоїв.

Для ритейлера важливо забезпечити не лише економію, а й своєчасну доставку, доступність товарів та можливість швидко адаптувати постачання до нових умов.